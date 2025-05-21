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Конец дешевым товарам в интернете? ЕС планирует ввести «двухеврoвую пошлину» 8 2118

Бизнес
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Конец дешевым товарам в интернете? ЕС планирует ввести «двухеврoвую пошлину»
ФОТО: Unsplash

Европейский союз во вторник объявил о намерении ввести фиксированную пошлину в размере двух евро на посылки с низкой стоимостью, которые ежегодно поступают в страны блока, главным образом из Китая, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Как заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в Европейском парламенте, платформы электронной коммерции будут обязаны платить эту пошлину за каждую посылку, чтобы помочь ЕС справиться с проблемами, вызванными массовым притоком дешёвых товаров на рынок союза.

Эта мера отменит действующее освобождение от пошлины для посылок стоимостью до 150 евро, импортируемых напрямую конечным потребителям — зачастую через такие китайские платформы, как Temu и Shein.

В прошлом году в ЕС поступило 4,6 миллиарда таких посылок — более 145 в секунду, причём 91% из них прибыли из Китая. ЕС прогнозирует дальнейший рост количества подобных отправлений.

Шефчович отметил, что эти показатели создают "совершенно новый вызов для контроля и безопасности, чтобы гарантировать соответствие продукции, направляемой в ЕС, установленным стандартам".

Он подчеркнул чрезмерную нагрузку на таможенных сотрудников, добавив: "Я бы не стал рассматривать эту пошлину как налог — это просто плата за покрытие расходов".

Брюссель также надеется, что часть доходов от этой пошлины будет направлена в бюджет ЕС.

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#евросоюз #пошлина
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(8)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го мая

    ЭТО-ВСЁ НА ЧТО ВЫ СПОСОБНЫ. ПОЗОР....

    10
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го мая

    Очередной позор европы.... Вы как я вижу и не планируете начать думать о своих народах!!!! Только оббирать их , научились... Но вечно это продолжаться не будет... У всего есть предел... Та черта-неплатежеспособности!!!!!!!!!!! К которой латвия, просто уже бежит рысью.....УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ-- ЧТО ВЛАСТИ развитой ЕВРОПЫ😂😅😅😂😂😅😅😂😂😅😅ДАЖЕ И НЕ ПЫТАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ, СКОЛЬКО ОНИ УЖЕ ДОЛЖНЫ...!!!!!!! А ЦИФРЫ-ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА 100%...... ПЕРСПЕКТИВА, ТАКАЯ-ТОЛЬКО РАЗВАЛИТЬ ЕВРОСОЮЗ. А ВСЯ ЭТА БРАВАДА, РАСЧИТАНА НА ДЕЛИТАНТОВ....

    8
    1
  • Фантом Памяти
    Фантом Памяти
    22-го мая

    Вот купил я копилку на Алике, 10 евро с доставкой. А на 220.лв она стоит 29 без учёта доставки. Даже 2 евро разницы мне не сделают погоды. Как тарился на Алике так и буду. Просто теперь заказывать всё в одну посылку, а не по 10 разных. Сосите!

    8
    0
  • A
    Anim
    22-го мая

    Евроэлитка так и не научилась работать и неспособна придумать ничего нового, кроме как обдирать население.

    8
    0
  • З
    Злой
    21-го мая

    Даже если будет в 2 раза дороже чем здесь, всё равно буду в Китае всё покупать, из принципа, чтобы хрен местным сносильщикам и переименователоям

    48
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го мая

    Ничего страшного, всё равно это будет намного выгоднее, чем покупать тоже самое, что и у местных, доморощенных спекулянтов и спекулянток, ныне называющих себя бизнесменами и бизнесвумен!

    55
    1
  • 21-го мая

    Как же так ! Надо и тут с людей содрать ! Уроды !

    60
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го мая

    Спохватились: такие деньги мимо носа проплывают! Надо подпрыгнуть, заверещать и вцепиться зубами - хоть кусочек чужого на халяву отхватить...

    183
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