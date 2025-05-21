Польские угольные компании сталкиваются с внешними и внутренними вызовами — падением спроса и ростом затрат. «На польском рынке каменного угля, похоже, нет света в конце туннеля, и что еще хуже, даже самого туннеля не видно», — пишет газета Rzeczpospolita.

Как сообщает издание, тревожная информация поступает в отрасль со всех сторон, как в отношении энергетического, так и коксующегося угля. Цены на энергетический уголь на польском рынке приближаются к уровням, которые наблюдались до начала войны в Украине в феврале 2022 года.

По данным Rzeczpospolita, падение спроса на уголь является внешним фактором, на который горнодобывающие компании не имеют влияния. Однако рост расходов на эксплуатацию и добычу полезных ископаемых имеет место.

«В этом отношении мало что изменилось, и аналитики прямо говорят, что без снижения затрат на добычу компании могут оказаться под угрозой банкротства», — читаем мы в ежедневной газете.

По данным газеты, правления предприятий пока не ведут переговоры с профсоюзами о сокращении расходов, ожидая окончания президентских выборов.

В тех местах, где в 1990-х годах закрывались шахты – основное место по найму рабочей силы – сильнее всего пострадали городские налогоплательщики. Они до сих пор испытывают на себе затяжные последствия шокового перехода, такие как долгосрочная безработица, зависимость от социального обеспечения и высокий уровень преступности. Эти люди очень остро нуждаются в помощи. Поскольку легкодоступные угольные месторождения в значительной степени истощаются, при добыче угля требуется все глубже зарываться в землю – иногда ниже уровня земли до 1000 метров и более. Там температура выше, условия сложнее, а опасность и риск от выделения метана становится все больше. Трудоемкая и дорогостоящая добыча угля тянет за собой финансовые проблемы для шахт, которые вряд ли могут конкурировать с более дешевым импортным углем. Некоторым из них даже не удается извлечь то количество, которые они согласовали со своими клиентами.

Если отечественный уголь будет продолжать оставаться основным топливом в энергетической системе Польши (как было предложено правительством), тогда горнодобывающие холдинги будут вынуждены рассмотреть возможность разработки новых месторождений. Но если они на это пойдут, тогда им придется столкнуться с протестами местных общин или экологическими спорами. Силезцы явно не имеют желания открывать у себя новые шахты, даже в таких местах, как район Рыбника – Парушовец. Новый проект по добыче полезных ископаемых был успешно остановлен там местным сообществом, несмотря на острую нехватку рабочих мест.

Второй тур выборов президента Польши планируется объявить 1 июня 2025 года. Согласно экзит-полу, на первом месте — кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский. За него отдали свои голоса 30,8% избирателей. На втором месте — Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия «Право и справедливость», с результатом 29,1%.