В Латвии подорожают украинские товары

Беспошлинный импорт товаров из Украины в ЕС будет отменен с 5 июня. Он действовал с начала войны.

Инициатором отмены режима наибольшего благоприятствования выступила Польша.

"Я вместе со своими министрами начал кампанию за то, чтобы ЕС отказался от механизма ATM (торговый безвиз), который либерализовал торговлю с Украиной. И мы его получили - с 5 июня этого механизма не будет. Мы возвращаемся к довоенной ситуации, когда речь идет о пограничных правилах", - заявил Туск.

Он сказал, что Варшава будет отстаивать свои экономические интересы, даже если они "конфронтируют" с украинскими.

"У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинский, когда речь идет об украинско-российской войне", – добавил Туск.

По оценкам правительства Украины, возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы страны на 3,5 млрд евро в год.

Льготный беспошлинный режим для сельскохозяйственной продукции Украины, введенный в 2022 году, распространялся на птицу, пшеницу и сахар. Большая часть поставок шла через страны ЕС в Африку и Азию.

Против беспошлинного ввоза выступили фермеры в Польше, Франции и других странах Европы. Они возмущались тем, что льготный украинский экспорт приводит к снижению внутренних цен в ЕС. Польша в нарушение правил Евросоюза уже неоднократно запрещала импорт украинского зерна в третьи страны через свою территорию.