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В Латвии подорожают украинские товары 3 1524

Бизнес
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
В Латвии подорожают украинские товары

Беспошлинный импорт товаров из Украины в ЕС будет отменен с 5 июня. Он действовал с начала войны.

Инициатором отмены режима наибольшего благоприятствования выступила Польша.

"Я вместе со своими министрами начал кампанию за то, чтобы ЕС отказался от механизма ATM (торговый безвиз), который либерализовал торговлю с Украиной. И мы его получили - с 5 июня этого механизма не будет. Мы возвращаемся к довоенной ситуации, когда речь идет о пограничных правилах", - заявил Туск.

Он сказал, что Варшава будет отстаивать свои экономические интересы, даже если они "конфронтируют" с украинскими.

"У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинский, когда речь идет об украинско-российской войне", – добавил Туск.

По оценкам правительства Украины, возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы страны на 3,5 млрд евро в год.

Льготный беспошлинный режим для сельскохозяйственной продукции Украины, введенный в 2022 году, распространялся на птицу, пшеницу и сахар. Большая часть поставок шла через страны ЕС в Африку и Азию.

Против беспошлинного ввоза выступили фермеры в Польше, Франции и других странах Европы. Они возмущались тем, что льготный украинский экспорт приводит к снижению внутренних цен в ЕС. Польша в нарушение правил Евросоюза уже неоднократно запрещала импорт украинского зерна в третьи страны через свою территорию.

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#украина #внешняя торговля
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(3)
  • З
    Злой
    21-го мая

    Глубоко пофиг, украинские товары не покупаю. Сейчас удобно, по флажки видно.

    28
    7
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го мая

    Принципиально не покупаю и не буду покупать хохлятское! И всем нормальным людям советую НЕ ПОКУПАТЬ!

    35
    9
  • З
    Злой
    Яшка Одесский
    21-го мая

    Уже с 2014 года не покупаю и никогда покупать не буду

    10
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