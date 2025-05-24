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Дума Марупе продаст на аукционе трактор с «неправильным» названием 2 3038

Бизнес
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Дума Марупе продаст на аукционе трактор с «неправильным» названием
ФОТО: пресс-фото

Марупское краевое самоуправление организует два электронных аукциона, в рамках которых планирует продать трактор и прицеп, следует из информации на сайте самоуправления, пишет ЛЕТА.

Самоуправление продаёт трактор "Belarus 820" по стартовой цене 9835 евро.

Стартовая цена тракторного прицепа LMR-7 составляет 3570 евро.

Оба аукциона начнутся 10 июня и завершатся 30 июня.

Размер задатка на участие в аукционе по трактору составляет 983,5 евро, а по прицепу — 357 евро.

Плата за участие в каждом из аукционов составляет 20 евро.

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#марупе
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(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го мая

    И купит трактор с правильным названием - Panzerkampfwagen.

    5
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    25-го мая

    Вот это новость. Мирового масштаба😂😅😅😅😂😂😂😅😅😅😂😂😂😅😅😅😂😂😅😅😅😅

    35
    2

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