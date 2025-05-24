Дума Марупе продаст на аукционе трактор с «неправильным» названием

Марупское краевое самоуправление организует два электронных аукциона, в рамках которых планирует продать трактор и прицеп, следует из информации на сайте самоуправления, пишет ЛЕТА.

Самоуправление продаёт трактор "Belarus 820" по стартовой цене 9835 евро.

Стартовая цена тракторного прицепа LMR-7 составляет 3570 евро.

Оба аукциона начнутся 10 июня и завершатся 30 июня.

Размер задатка на участие в аукционе по трактору составляет 983,5 евро, а по прицепу — 357 евро.

Плата за участие в каждом из аукционов составляет 20 евро.