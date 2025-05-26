В Перу растет занятость: вот сектора, которые создают больше всего рабочих мест

Общая численность занятого населения достигает 17,3 миллиона человек.

Национальный институт статистики и информатики (INEI) недавно сообщил, что численность занятого или работающего населения превысила 17,3 миллиона человек в первом квартале текущего года.

Эта цифра отражает рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, 214 900 человек пополнили рынок труда, причем в различных экономических секторах наблюдался значительный рост.

В связи с этим возникает вопрос: какие отрасли создают больше всего рабочих мест в стране?

Согласно данным INEI, по итогам периода январь-февраль-март 2025 года, сектор услуг обеспечивает наибольшее количество рабочих мест с общим числом 7 миллионов 201 тысяча человек, занятых в данной сфере. Это означает, что 41,5% перуанцев работают в этом секторе.

Сектор услуг включает такие виды деятельности, как транспорт и связь, гостиницы и рестораны, финансовое посредничество, операции с недвижимостью, аренда, образование, здравоохранение, государственное управление и другие.

За ним следует группа, объединяющая сельское хозяйство, рыболовство и горнодобывающую промышленность, с общим числом занятых 4 миллиона 312 тысяч 100 человек. Работники этих секторов составляют 24,8% рынка труда.

На третьем месте находится сектор торговли с 3 миллионами 255 тысячами занятых, что соответствует 17,7% от общей численности работающего населения.

Замыкают перечень обрабатывающая промышленность с 1 миллионом 442 тысячами занятых (8,3%) и строительство с 1 миллионом 163 тысячами 300 работниками (6,7%).

Перу с его 33 миллионами жителей граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки - 1,285 кв. км.