ЦБ Китая потребовал активнее использовать юань в международной торговле

Китайский ЦБ на фоне эскалации торговых войн с США ужесточил требования к крупнейшим банкам страны по использованию юаня в трансграничной торговле. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

Как следует из публикации, Народный банк Китая в рамках корректировки макропруденциального надзора повысил с 25 до 40 процентов долю торговых операций, которую нужно проводить в нацвалюте.

Отмечается, что указанное требование не является обязательным, но банки, которые не активизируют расчеты в юанях, получат от регулятора более низкие оценки при проверках, что негативно скажется на их возможности для расширения бизнеса.

Такой шаг «подчеркивает решимость Пекина ускорить использование юаня в мировой торговле и может оказать существенное влияние на спрос на валюту», полагают американские журналисты.