Baltijas balss logotype

Дизельный скандал: два экс-менеджера VW приговорены к тюрьме 0 480

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
Deutsche Welle
Дизельный скандал: два экс-менеджера VW приговорены к тюрьме

Суд в Брауншвейге приговорил к лишению свободы двух бывших руководителей отделов концерна Volkswagen по делу о манипуляциях с данными о выхлопах дизельных автомобилей. Еще два менеджера получили условные сроки.

Два бывших руководящих сотрудника автомобильного концерна Volkswagen (VW) признаны виновными в мошенничестве и приговорены к лишению свободы. Такое решение огласил в понедельник, 26 мая, земельный суд в Брауншвейге. Еще двум фигурантам дела, возбужденного в рамках так называемого дизельного скандала, назначены условные сроки. Судебный процесс длился почти четыре года.

Как передает агентство dpa, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший руководитель отдела разработки дизельных двигателей VW. Экс-главе отдела электронных систем привода назначено 2 года и 7 месяцев лишения свободы. Самый высокопоставленный фигурант дела - бывший директор по развитию марки Volkswagen - приговорен к 1 году и 3 месяцам условно, экс-руководитель одного из отделов - к 1 году и 10 месяцам условно.

Приговор может быть обжалован

Обвинение требовало сроков заключения от двух до четырех лет и считало уместным условный приговор лишь для одного подсудимого. Защита настаивала на трех оправдательных решениях и одном предупреждении. Обвиняемые отрицают свою вину и называют себя пешками в дизельном скандале, разгоревшемся несколько лет назад.

Решение земельного суда в Брауншвейге еще не вступило в силу, так как стороны вправе подать апелляцию в вышестоящие инстанции. Кроме того, в Брауншвейге ожидают решения еще четыре уголовных разбирательства, в которых фигурирует в общей сложности 31 обвиняемый.

Дизельный скандал в концерне Volkswagen

Дизельный скандал в VW разразился в сентябре 2015 года. Руководство крупнейшего немецкого автомобилестроителя признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Генеральный директор концерна Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) ушел в отставку, а VW охватил один из крупнейших кризисов в его истории. По собственным данным автомобилестроителя, он обошелся в 33 млрд евро. В рамках "дизельгейта" Volkswagen был вынужден заплатить многомиллиардные компенсации автовладельцам, пострадавшим в результате манипуляций, а целый ряд руководящих сотрудников оказались на скамье подсудимых.

Разбирательство против самого известного ответчика - экс-главы концерна Винтеркорна - было приостановлено еще до начала судебного процесса в сентябре 2021 года из-за проблем со здоровьем после автомобильной аварии. После этого он вновь давал показания в суде в качестве свидетеля и ответчика. Будет ли возобновлено судебное разбирательство против 78-летнего бывшего топ-менеджера, решительно отрицающего свою вину в дизельном скандале, пока неизвестно, отмечает dpa.

Читайте нас также:
#мошенничество #автомобилестроение #volkswagen
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 191
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 438
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3235
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 187
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 457
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 264
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 166
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 187
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео