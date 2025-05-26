Baltijas balss logotype

Заявки на место с самой высокой зарплатой в Латвии подали более 40 претендентов из 30 стран 0 639

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
Заявки на место с самой высокой зарплатой в Латвии подали более 40 претендентов из 30 стран

Заявки на конкурс на должность исполнительного директора и председателя правления авиакомпании "airBaltic" подали более 40 претендентов почти из 30 стран, в том числе Латвии, сообщил агентству ЛЕТА председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

На этой неделе конкурсная комиссия примет решение о дальнейшем процессе отбора претендентов, а затем будет привлечен специалист по подбору персонала, который начнет процесс их оценки.

Нового руководителя авиакомпании назначит совет "airBaltic" на основании рекомендаций комиссии и специалиста по подбору персонала.

По словам Мартынова, процесс отбора может занять около трех месяцев, и по его окончании общественности будет предоставлена подробная информация о критериях оценки и процессе отбора.

Первоначальная оценка поданных заявок показала, что среди желающих занять эту должность немало высококвалифицированных кандидатов, отметил Мартынов.

Как сообщалось, 7 апреля совет "airBaltic" освободил от должности исполнительного директора Мартина Гаусса. До назначения нового руководителя компании эти обязанности исполняет операционный директор Паулс Цалитис.

В январе этого года было достигнуто соглашение об инвестициях в "airBaltic" в размере 14 млн евро с немецкой авиакомпанией "Lufthansa". В обмен на инвестиции "Lufthansa" получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей 10%-ную долю. Эта акция будет конвертирована в обычные акции после планируемого первичного публичного размещения акций "airBaltic".

В 2024 году "airBaltic" перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года. Убытки концерна "airBaltic" составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, а оборот увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.

Читайте нас также:
#кадры #airbaltic
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 191
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 438
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3235
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 187
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 457
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 264
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 166
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 187
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео