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Общая сумма налоговых долгов в Латвии к началу мая выросла 0 394

Бизнес
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Общая сумма налоговых долгов в Латвии к началу мая выросла
ФОТО: LETA

В Латвии на начало мая этого года общая сумма налоговых долгов, включая актуальные долги, приостановленные долги и долги с продлённым сроком уплаты, составила 845,47 миллиона евро, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее, и на 0,1% больше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), пишет ЛЕТА.

В том числе долги перед основным государственным бюджетом на 1 мая 2025 года составили 349,61 миллиона евро, что на 1,2% больше, чем месяцем ранее. Долги перед бюджетами самоуправлений составили 298,941 миллиона евро — на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Долги по социальным взносам составили 196,918 миллиона евро, что является ростом на 1,8%.

Актуальные долги, по которым начисляется пеня, на 1 мая этого года составляли 61,9% от общей суммы долгов, или 523,674 миллиона евро.

Согласно данным СГД, на 1 мая этого года безнадёжными к взысканию были признаны долги на сумму 1,405 миллиона евро — они сформировались у предприятий, находящихся в процессе ликвидации, до завершения ликвидационной процедуры.

В то же время в соответствии с нормативными актами на начало мая этого года к подлежащим взысканию были отнесены долги на сумму 522,27 миллиона евро, из которых реально подлежащими взысканию признаны 230,118 миллиона евро, а реально не подлежащими взысканию — 292,152 миллиона евро. Из суммы долгов, признанных реально не подлежащими взысканию, по 292,089 миллионам евро у должников отсутствуют средства и имущество, на которые можно обратить взыскание, а по 62 200 евро истёк срок исковой давности.

Продление срока уплаты на 1 мая этого года было предоставлено по долгам в общей сумме 117,613 миллиона евро, что на 21,9% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление пени, на начало мая составила 204,182 миллиона евро — эта сумма образовалась из долгов предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общая сумма налоговых долгов в Латвии составляла 844,276 миллиона евро.

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#налоги #долги
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