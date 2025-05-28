Меморандум существенно не снизит цены на продукты - эксперт

Меморандум о снижении цен на продукты питания не приведёт к реальному и значительному снижению цен, такое мнение в передаче Латвийского телевидения «Сегодняшний вопрос» выразила руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе, пишет LETA.

Она указала, что на цены продуктов в первую очередь влияет мировая цена, себестоимость производства и уровень концентрации в розничной торговле. По мнению Гулбе, из-за подобных меморандумов продукция не может стать дешевле.

Представитель института отметила, что в крупных торговых сетях уже сейчас на один из товаров в каждой ценовой группе установлена "значительно более низкая цена", поскольку продавцы заинтересованы в продаже. Она допускает, что после внедрения меморандума эти товары, возможно, будут выделяться сильнее, хотя уже сейчас в двух крупнейших торговых сетях они обозначены специальным знаком.

Гулбе положительно оценила идею о возможности сравнивать цены, указав, что этого хотят как торговцы, так и покупатели. Однако она скептически отнеслась к тому, меняются ли реально эти цены "чаще, чем несколько раз в год".

Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш заявил, что те торговые сети, которые согласятся работать по меморандуму, обеспечат на один из продуктов "относительно более низкую" цену — либо без наценки, либо с минимальной. В то же время он допустил, что торговцы могут компенсировать недополученную прибыль за счёт других товаров.

Министр экономики Виктор Валайнис подчеркнул, что цель меморандума — добиться реального снижения цен в конкретных товарных группах, и продавцам с производителями "предоставляется возможность реально отразить это на полках магазинов". Институции будут контролировать, происходит ли это на самом деле, пообещал политик.

Как сообщалось, подписанный во вторник меморандум предусматривает создание корзины недорогих продуктов, внедрение инструмента для сравнения цен, а также содействие увеличению доли продукции местного происхождения в магазинах.

Создание корзины дешёвых продуктов предполагает, что в 10 товарных категориях будет обеспечено наличие как минимум одного товара по самой низкой цене в категории, и с определённой регулярностью товары будут заменяться на другие из той же группы.

Торговые организации, подписавшие меморандум, охватывают около 75–80% рынка, в том числе "top!", "Elvi Latvija", "Aibe", "Narvesen", "Maxima", "Lidl", "Rimi" и другие. В то же время Министерство экономики продолжает работу и с теми торговыми сетями, которые пока не присоединились к меморандуму.