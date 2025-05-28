С урожаем чёрной смородины в этом году могут быть проблемы

Период весенних заморозков в этом году негативно сказался на органически выращиваемой чёрной смородине, которая является очень популярной культурой в органическом сельском хозяйстве, сообщил агентству LETA председатель правления Латвийской ассоциации органического сельского хозяйства (ЛАОСХ) Райвис Бахштейнс.

Тем не менее, по его словам, урожай смородины всё же будет, поскольку больше пострадали нижние ветви кустов, а верхние — меньше. Влияние заморозков различается в зависимости от видов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Так, жимолость пострадала меньше, поскольку это более устойчивое к холоду растение.

Бахштейнс отметил, что органические фермеры также выращивают яблони на больших площадях. Заморозки негативно повлияли и на них, но объёмы повреждений и их влияние на урожай пока трудно предсказать. Положительным фактором он считает то, что фермеры выращивают разные сорта яблонь с различными сроками цветения, поэтому урожай яблок будет.

В свою очередь, органические производители голубики для борьбы с заморозками применяют метод полива, замораживая цветки, что позволяет им пережить заморозки. Поэтому у тех хозяйств, которые используют такую практику, ситуация будет лучше, а там, где этого не сделали — урожай будет ниже.

Он также рассказал, что у органических производителей зерновых и овощей полевые работы задержались из-за дождливой погоды и периода заморозков. В том числе ситуация у картофелеводов отличается по регионам. В Видземе есть хозяйства, где условия хорошие и уровень влаги подходящий, но в других регионах, особенно в Земгале, ситуация значительно хуже — грядки затоплены, что повлияет на урожай и рост картофеля, а также увеличит риск болезней. Аналогичная ситуация у органических овощеводов.

По словам Бахштейнса, посевные работы яровых культур у органических фермеров значительно задержались и всё ещё продолжаются, особенно в крупных хозяйствах. В Латвии по-прежнему есть места, где продолжают сеять овёс, кукурузу, гречиху и другие культуры, а также сажать горох. Однако влага в почве может даже помочь яровым культурам, и если лето и осень будут тёплыми, всё ещё можно ожидать хорошего урожая.

Ситуация у органических зерноводов также сильно отличается по регионам — например, в Валмиере положение с зерновыми хорошее, но в других местах поля затоплены, что затрудняет их обработку, отметил председатель ЛАОСХ.

Бахштейнс призвал органических фермеров больше задумываться о диверсификации деятельности, так как в последние годы в результате климатических изменений наблюдаются всё более сильные бури, а также более продолжительные периоды дождей и заморозков. Поэтому фермерам не следует, к примеру, выращивать только смородину или концентрироваться на одной культуре, полагаясь на благоприятные погодные условия.

Он также рекомендовал фермерам не ограничиваться только выращиванием, а развивать переработку, сотрудничать с перерабатывающими предприятиями или создавать кооперативные группы, которые могут укрепить доступность органической продукции в Латвии.

Председатель ЛАОСХ также подчеркнул, что после этого дождливого и холодного периода ответственным учреждениям следует уделить больше внимания неконтролируемому использованию средств защиты растений. Ранее погодные условия не позволяли проводить опрыскивание, но теперь для этого остаётся ограниченное время. Поэтому необходимо контролировать, чтобы опрыскивание не проводилось при неподходящих погодных условиях, в том числе в ветреную погоду.

Что касается органических пчеловодов, то, по словам Бахштейнса, их положение в последнее время плохое и вызывает тревогу, поскольку количество органических пчеловодов ежемесячно уменьшается. Сокращение связано с распространением традиционного сельского хозяйства, из-за чего уменьшается число мест, где возможна органическая пчеловодческая деятельность.

"Если вы где-то ещё видите органический мёд, я всегда говорю — покупайте сейчас, потому что позже его может уже не быть", — подчеркнул Бахштейнс, добавив, что органический пчеловод может работать только в тех местах, где в радиусе трёх километров не используются средства защиты растений, а таких мест в Латвии сейчас довольно мало. Органических пчеловодов также затронули дожди и холодная погода, однако тёплое лето может улучшить ситуацию.

ЛАОСХ — профессиональная организация, основанная в 1995 году. В неё входят производители, переработчики, торговцы органической продукцией, а также сторонники этого движения.