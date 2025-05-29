Контактная сеть под угрозой: поезда могут скоро встать

Чтобы полностью восстановить все 500 километров железнодорожной контактной сети в Латвии, на данный момент не хватает около 40% необходимого финансирования, заявил в интервью агентству LETA председатель правления ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) Артис Гринбергс.

По его словам, электрификация железных дорог в Латвии проводилась в 1950–1970-х годах, а средний срок эксплуатации опор и элементов контактной сети составляет около 30–40 лет. В настоящее время около 90% контактной сети превышает срок службы.

«Около десяти лет назад планировавшийся проект электрификации железнодорожной сети был приостановлен без резервного плана по обновлению старой контактной сети, которая сейчас уже находится в критическом состоянии», — добавил Гринбергс.

При этом он подчеркнул, что LDz не сидит сложа руки — начаты работы по модернизации отдельных участков. В частности, на линии Елгавы планируется обновить 100 км путей до 2026 года с использованием средств предыдущего периода ЕС из Фонда когезии. Ещё 100 км, включая 18 км новой сети, будут реализованы при софинансировании из Фонда восстановления и устойчивости, а 130 км — при поддержке Фонда когезии в период с 2021 по 2027 год.

Таким образом, в следующем многолетнем финансовом периоде ЕС останется модернизировать ещё 188 км электрифицированных путей.

«К сожалению, в настоящее время не хватает около 40% необходимого финансирования для полной реконструкции всей контактной сети в объёме 500 км. Изначально на эти работы было предусмотрено 267 млн евро из Фонда когезии, но в результате перераспределения средств на другие приоритеты отрасли LDz сможет использовать доступные ресурсы только для срочной модернизации инфраструктуры на наиболее загруженных участках — Слока–Тукумс II, Торнякалнс–Иманта и от Центрального вокзала Риги до Огре», — пояснил он.

Также он сообщил, что с конца лета этого года движение поездов на линии Тукумс будет ограничено в связи с проектом, финансируемым из Фонда восстановления, завершение которого запланировано на середину 2026 года. LDz уже ведёт переговоры с АО «Pasažieru vilciens» и Автотранспортной дирекцией, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров на линии Рига–Тукумс.

По данным LDz, в настоящее время 90% всех пассажирских перевозок осуществляется на электрифицированных участках — в 2024 году это составило 17,4 млн пассажиров из общего числа 19,4 млн. Гринбергс отметил, что по мере роста объёма перевозок нагрузка на контактную сеть будет только увеличиваться, а её качество напрямую влияет на комфорт и привычки пассажиров.

LDz продолжает поддерживать существующую контактную сеть в рабочем состоянии и устраняет срочные неисправности в пределах имеющихся ресурсов. Однако при обнаружении серьёзных повреждений, угрожающих безопасности, может потребоваться временное закрытие отдельных участков, что в течение ближайших 5–10 лет может затронуть интенсивные направления.

Для снижения рисков LDz разрабатывает альтернативный план и ведёт переговоры с Министерством сообщений, Министерством финансов, Европейским инвестиционным банком и другими сторонами, чтобы при необходимости привлечь недостающее финансирование на международных финансовых рынках.

Ранее передача TV3 «Nekā personīga» сообщала, что в марте этого года LDz предупредил Минсообщения, что в случае отсутствия полной реконструкции контактной сети в течение 5–10 лет движение электропоездов может быть остановлено по соображениям безопасности. Доклад подписали должностные лица LDz и Государственной железнодорожной технической инспекции. Поводом стал план перераспределения средств ЕС на проект соединения Rail Baltica с аэропортом.

Ранее сообщалось, что ремонт пантографов новых электропоездов производства чешской компании Škoda Vagonka уже обошёлся почти в 100 тысяч евро. В четырёх случаях причиной повреждений стал технический износ контактной сети.

LETA также неоднократно сообщала, что из-за повреждений контактной сети задерживаются и отменяются железнодорожные рейсы.

По предварительным данным, оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,738 млн евро — на 11,3% меньше, чем в 2023 году, при этом убытки увеличились в 2,4 раза — до 7,794 млн евро.

LDz является управляющим инфраструктурой общественного железнодорожного пользования и головной компанией концерна LDz, в который также входят: «LatRailNet» (определение платы за инфраструктуру и распределение мощностей), «LDz Cargo» (грузовые и международные пассажирские перевозки), «LDz ritošā sastāva serviss» (ремонт и обслуживание подвижного состава), охранное предприятие «LDz apsardze» и логистическая компания «LDz loģistika».