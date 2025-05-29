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Контактная сеть под угрозой: поезда могут скоро встать 7 1386

Бизнес
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Контактная сеть под угрозой: поезда могут скоро встать
ФОТО: Unsplash

Чтобы полностью восстановить все 500 километров железнодорожной контактной сети в Латвии, на данный момент не хватает около 40% необходимого финансирования, заявил в интервью агентству LETA председатель правления ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) Артис Гринбергс.

По его словам, электрификация железных дорог в Латвии проводилась в 1950–1970-х годах, а средний срок эксплуатации опор и элементов контактной сети составляет около 30–40 лет. В настоящее время около 90% контактной сети превышает срок службы.

«Около десяти лет назад планировавшийся проект электрификации железнодорожной сети был приостановлен без резервного плана по обновлению старой контактной сети, которая сейчас уже находится в критическом состоянии», — добавил Гринбергс.

При этом он подчеркнул, что LDz не сидит сложа руки — начаты работы по модернизации отдельных участков. В частности, на линии Елгавы планируется обновить 100 км путей до 2026 года с использованием средств предыдущего периода ЕС из Фонда когезии. Ещё 100 км, включая 18 км новой сети, будут реализованы при софинансировании из Фонда восстановления и устойчивости, а 130 км — при поддержке Фонда когезии в период с 2021 по 2027 год.

Таким образом, в следующем многолетнем финансовом периоде ЕС останется модернизировать ещё 188 км электрифицированных путей.

«К сожалению, в настоящее время не хватает около 40% необходимого финансирования для полной реконструкции всей контактной сети в объёме 500 км. Изначально на эти работы было предусмотрено 267 млн евро из Фонда когезии, но в результате перераспределения средств на другие приоритеты отрасли LDz сможет использовать доступные ресурсы только для срочной модернизации инфраструктуры на наиболее загруженных участках — Слока–Тукумс II, Торнякалнс–Иманта и от Центрального вокзала Риги до Огре», — пояснил он.

Также он сообщил, что с конца лета этого года движение поездов на линии Тукумс будет ограничено в связи с проектом, финансируемым из Фонда восстановления, завершение которого запланировано на середину 2026 года. LDz уже ведёт переговоры с АО «Pasažieru vilciens» и Автотранспортной дирекцией, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров на линии Рига–Тукумс.

По данным LDz, в настоящее время 90% всех пассажирских перевозок осуществляется на электрифицированных участках — в 2024 году это составило 17,4 млн пассажиров из общего числа 19,4 млн. Гринбергс отметил, что по мере роста объёма перевозок нагрузка на контактную сеть будет только увеличиваться, а её качество напрямую влияет на комфорт и привычки пассажиров.

LDz продолжает поддерживать существующую контактную сеть в рабочем состоянии и устраняет срочные неисправности в пределах имеющихся ресурсов. Однако при обнаружении серьёзных повреждений, угрожающих безопасности, может потребоваться временное закрытие отдельных участков, что в течение ближайших 5–10 лет может затронуть интенсивные направления.

Для снижения рисков LDz разрабатывает альтернативный план и ведёт переговоры с Министерством сообщений, Министерством финансов, Европейским инвестиционным банком и другими сторонами, чтобы при необходимости привлечь недостающее финансирование на международных финансовых рынках.

Ранее передача TV3 «Nekā personīga» сообщала, что в марте этого года LDz предупредил Минсообщения, что в случае отсутствия полной реконструкции контактной сети в течение 5–10 лет движение электропоездов может быть остановлено по соображениям безопасности. Доклад подписали должностные лица LDz и Государственной железнодорожной технической инспекции. Поводом стал план перераспределения средств ЕС на проект соединения Rail Baltica с аэропортом.

Ранее сообщалось, что ремонт пантографов новых электропоездов производства чешской компании Škoda Vagonka уже обошёлся почти в 100 тысяч евро. В четырёх случаях причиной повреждений стал технический износ контактной сети.

LETA также неоднократно сообщала, что из-за повреждений контактной сети задерживаются и отменяются железнодорожные рейсы.

По предварительным данным, оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,738 млн евро — на 11,3% меньше, чем в 2023 году, при этом убытки увеличились в 2,4 раза — до 7,794 млн евро.

LDz является управляющим инфраструктурой общественного железнодорожного пользования и головной компанией концерна LDz, в который также входят: «LatRailNet» (определение платы за инфраструктуру и распределение мощностей), «LDz Cargo» (грузовые и международные пассажирские перевозки), «LDz ritošā sastāva serviss» (ремонт и обслуживание подвижного состава), охранное предприятие «LDz apsardze» и логистическая компания «LDz loģistika».

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#железная дорога
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(7)
  • EM
    Evgen Mel
    29-го мая

    Борем еще в долг пару млрд...в чем проблема не пойму? 🤣

    0
    3
  • EM
    Evgen Mel
    Evgen Mel
    29-го мая

    *Берем

    0
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    А ещё в Советской Прибалтике, не смотря на дотационность экономики, Советский Союз создал, как бы правильно сказать, этакий заповедник западного образа жизни, такой гибрид социализма с капитализмом (за счёт СССР) и всего советского народа, который в три смены пахал на всесоюзных ударных сторойках...

    10
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    . Латвийская ССР – в отношении Латвии действует волеизъявление русинов, когда суверенная территория СССР находились под управлением Левонского и Тевтонского Ордена, когда территория находилась в юрисдикции Шведской Империи, которая Ништадтским Мирным Договором (1721) была куплена за 2 млн. Ефимков и передана в вечное владение Российской Империи, на которой Р.С.Ф.С.Р. была провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика (1918-1920), но которая попала под контроль Шведской Империи и её союзников, оказалась в состоянии войны с РСФСР, по итогам которой был подписан Рижский Мирный Договор (1920), который понимается в том смысле, что с 1920 года Латвия временно и под финансовую гарантию и обязательства Шведской Короны с 1721 года были подтверждены Р.С.Ф.С.Р., в ответ с 1920 года Р.С.Ф.С.Р. признала Латвию независимым государством, существующим под протекторатом Шведской Короны, которая была принята в 1921 году в Лигу Наций и была признана странами Антанты только для того, чтобы Латвия была признана исконной территорией Лигвов (Русинов), которые рассматривают подписание Рижского Мирного Договора от 1921 года с Польшей в том смысле, что Польша вместо Русин объявляла себя правопреемницей Великого Княжества Литовского и потребовала восстановления статус-кво Речи Посполитой с 1772 года, территориальные и иные приобретения Польши следует рассматривать как собственность и владения Русин.

    Декларация Верховного Совета Латвийской Советской Социалистической Республики о восстановлении независимости Латвийской Республики от 04 мая 1990 года, заявившей о своём правопродолжении от оккупационными властями Германии, которые 18 ноября 1918 года образовали Латвийскую Республику, как временное и оккупационное Правительство Германии влекут к возобновлению с 1917 года Латвийской Социалистической Советской Республики, признанной Р.С.Ф.С.Р., которая на срок действия Рижского Мирного Договора от 1920 года приостановила свои суверенитеты, которые Сеймом Республики Латвии (1918-1940) были восстановлены, когда Латвийская Республика была упразднена с преобразованием в Латвийскую ССР, что будет де-юре и де-факто подтверждать в отношении Латвии и её суверенитетов, что они регулируются исключительно постановлениями Ништадтского Мирного Договора (1721), требующего де-факто оптации латышей в Швецию и передачи Шведской Короной территории Латвии Союзу ССР по первому требованию Специального Военно- Политического Органа СССР с выплатой всех капитальных вложений СССР с 1940 года Шведской Короной и аффилированных с ней лицами. Суверенитеты и территориальные постановления, регулирующие латвийскую государственность, находятся в ведении Русин и до окончания особого периода Латвия является несостоявшимся государством, мятежной территорией или временно оккупированной территорией СССР.

    7
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    Специальный Военно-Политический Орган СССР, как орган Верноподданных, по состоянию на 1991 год подтвердил правовой статус и положение Союзных Республик СССР, как не вносивших изменения в свои республиканские Конституции в 1990-1991 году, которые не вступили в силу как опубликованные ненадлежащим образом в законом установленные сроки в официальной печати, ввиду их фактического преобразования в культурные автономии СССР, что привело к временному возникновению и реставрации государственно-территориальных и национальных образований, существовавших в досоветский период при переходе к советской государственности как торговых компаний и корпоративных трастов иноверцев, инородцев и иностранцев в Союзе ССР, а именно:

    1.Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика с 12 июня 1990 года возобновила существование Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (Р.С.Ф.С.Р.) как временное образование верноподданных, иностранцев и мигрантов на территории Союза ССР, которое существует временно на территории СССР согласно Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года и Декрета ВЦИК «О приобретении прав российского гражданства» от 01 апреля 1918 года, и не имеет континуитета к СССР (1922) и РСФСР (1936), которая по законодательству СССР является самоуправляющейся, мятежной или временно оккупированной территорией СССР, на которую претендуют Польша, Ватикан, США, Германия и иные страны; .......................................................................................................................................................................................... 10. Латвийская ССР – в отношении Латвии действует волеизъявление русинов, когда суверенная территория СССР находились под управлением Левонского и Тевтонского Ордена, когда территория находилась в юрисдикции Шведской Империи, которая Ништадтским Мирным Договором (1721) была куплена за 2 млн. Ефимков и передана в вечное владение Российской Империи, на которой Р.С.Ф.С.Р. была провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика (1918-1920), но которая попала под контроль Шведской Империи и её союзников, оказалась в состоянии войны с РСФСР, по итогам которой был подписан Рижский Мирный Договор (1920), который понимается в том смысле, что с 1920 года Латвия временно и под финансовую гарантию и обязательства Шведской Короны с 1721 года были подтверждены Р.С.Ф.С.Р., в ответ с 1920 года Р.С.Ф.С.Р. признала Латвию независимым государством, существующим под протекторатом Шведской Короны, которая была принята в 1921 году в Лигу Наций и была признана странами Антанты только для того, чтобы Латвия была признана исконной территорией Лигвов (Русинов), которые рассматривают подписание Рижского Мирного Договора от 1921 года с Польшей в том смысле, что Польша вместо Русин объявляла себя правопреемницей Великого Княжества Литовского и потребовала восстановления статус-кво Речи Посполитой с 1772 года, территориальные и иные приобретения Польши следует рассматривать как собственность и владения Русин.

    0
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го мая

    как и 1 я Буржуазная Латвия, так и 2 я Буржуазная Латвия не в состоянии жить, хозяйствоаовать, развиваться самостоятельно. Это Приговор. Прибалтику вначале отстраивала Рос империя, затем СССР, вложив 150 млрд рублей золотом.

    за 30 лет все просрали

    10
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го мая

    Можно подумать что вы все эти годы в убыток жили! Огласите список зарплат правления LDz! Строили ВСЕ сети железных дорог Латвии поди не вы!? Более 30 лет с готовенького пенку снимали и не тужили! А тут денег не хватает? Грабли воровства по башке прилетели!

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