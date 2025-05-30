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Цены на электроэнергию в Германии рухнули 1 1028

Бизнес
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Цены на электроэнергию в Германии рухнули
ФОТО: Unsplash

Bloomberg: ветреная погода в Германии привела к обрушению цен на электроэнергию.

Ветреная погода в Германии привела к резкому росту выработки ветряных электростанций, так что в последнее время стоимость электроэнергии регулярно падает ниже нуля. Об этом пишет Bloomberg.

Например, в минувшую субботу, 24 мая, отрицательный тариф продержался семь часов, дойдя до уровня минус 13,17 евро за мегаватт-час.

В среднем в мае цены были ниже нуля четыре часа в сутки, и в первую неделю июня ситуация не изменится, потому что прогноз обещает усиление ветра до максимума с февраля.

На этом фоне в мае производство электроэнергии с помощью природного газа в Германии, крупнейшем европейском энергорынке, оказалось на самом низком уровне с 2019 года.

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#электроэнергия
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(1)
  • AE
    Al Ekses
    30-го мая

    Для тех, кто думает, что это хорошо — даром же — поясняю: это плохо. Это и есть одна из возможных причин отключений, случившихся в последнее время. Электроэнергия вырабатывается — девать её некуда и приходится отключать генераторы. Потом скачок вниз — не вырабатывается (генераторы не успели запуститься, а потребление есть) — блэкаут. Дисбаланс одна из проблем «зелёной аферы».

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