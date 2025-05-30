Российский бизнес наладил внешние расчеты настолько, что экспортная выручка стала быстрее поступать в страну. Аналитики Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» (формально их мнение не является официальной позицией регулятора) отметили, что «уменьшились задержки с получением выручки за экспорт». Это, по их мнению, стало одной из причин укрепления рубля: с начала года курс доллара снизился на 23% и опустился ниже 80 руб./$.

Проблемы с возвратом валюты от экспорта стали одной из главных причин обвала рубля в 2023 г. и в конце 2024 г. Увеличением лагов ЦБ объяснял падение рубля осенью 2023 г., когда курс доллара поднимался выше 100 рублей. «Экспортная выручка следует… с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов», — говорил тогда зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В 2023 г. Владимир Путин обязал крупнейших экспортеров возвращать часть валютной выручки в российские банки и продавать. Сначала на это отводилось 60 дней, затем срок был продлен до 90, а затем до 120 дней.

Чем вызвано нынешнее облегчение расчетов и связано ли оно с попыткой усадить Россию за стол переговоров, аналитики ЦБ не уточняют. Они отмечают, что сокращение сроков оплаты наложилось на рост поступления средств от более ранних экспортных поставок (сократились объемы предоставленных российскими компаниями торговых кредитов и авансов) и увеличило объем полученной экспортерами валюты.

Чистые продажи валюты 29 крупнейшими экспортерами, которые отчитываются перед Центробанком о своих операциях, в марте-апреле превышали $10 млрд в месяц. Это меньше, чем год назад (свыше $13 миллиардов), но больше, чем в ноябре 2024 г. ($8 миллиардов), когда курс доллара взлетел выше 110 руб./$.

Каждая новая волна санкций выталкивала часть российского бизнеса в зону теневых расчетов, и в итоге была создана альтернативная система платежей, практически невидимая западным регуляторам, а крупнейшие российские компании создали за рубежом аналог теневой валютной биржи описывал директор аналитического центра CASE Дмитрий Некрасов. В этой системе переводить валюту в Россию обычно не требуется: экспортеры за годы войны оставили на счетах в иностранных банках порядка $200 миллиардов, и эти средства используются для оплаты импорта, а экспортеры получают в России рубли.

Другими причинами укрепления рубля аналитики ЦБ называют жесткую денежно-кредитную политику регулятора и надежды на прекращение войны. Высокая ключевая ставка ЦБ сократила потребительское кредитование и охладила импорт, а также сделала рублевые инструменты настолько привлекательными по сравнению с валютными, что валютные потоки развернулись. Экспортеры продавали валюты больше, чем им требовалось для оплаты текущих расходов и налогов – продажи «оказались сопоставимы с общим объемом экспорта», отмечается в бюллетене. Развернулись и потоки трансграничных переводов населения: в марте (последние данные) россияне перевели со счетов в иностранных банках 56 миллиардов руб. Ставка действует через сокращение импорта и вывоза капитала бизнесом и населением, отмечал Некрасов.

Отразились на курсе и надежды на мир. «На фоне ожиданий геополитической деэскалации произошло снижение российской страновой премии за риск», – пишут аналитики ЦБ. Это еще больше повысило привлекательность российских финансовых активов в дополнение к огромной разнице в ставках.