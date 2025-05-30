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Россия сделает Боливию региональным ядерным лидером 0 700

Бизнес
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Боливийская медицина получит широкую линейку радиоизотопов.

Боливийская медицина получит широкую линейку радиоизотопов.

Страна без выхода к морю получит конкурентное преимущество.

Посол России в Боливии Дмитрий Верченко выступил в эфире государственного телеканала Bolivia Tv, дипломат заверил, что проект Центра исследований и разработок в области ядерных технологий (Cidtn), который находится в городе Эль-Альто, является “жемчужиной” российского технологического и экономического сотрудничества.

По словам дипломата, после завершения данного проекта, Боливия станет региональным лидером в применении мирных ядерных технологий.

“Этот проект является жемчужиной российского технологического и экономического сотрудничества. Этот центр, который специалисты Госкорпорации ”Росатома" строят в Эль-Альто по заказу Боливийского агентства по атомной энергии, является проектом, не имеющим аналогов в мире...", - подчеркнул посол.

Сейчас в Боливии проходит Форум "Фестиваль науки в Боливии - 2025", организованный Российской корпорацией «Росатом», в этом мероприятии принимают участие ведущие национальные и международные специалисты с целью приблизить науку и инновации ко всему обществу.

Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) сообщило, что исследовательский реактор РБ-01 должен быть введен в эксплуатацию в середине 2025 года, он будет использован для подготовки высококвалифицированных кадров, которые составят национальное научное сообщество.

Работа также была задумана для применения в секторах здравоохранения, горнодобывающей промышленности, управления водными ресурсами и сельского хозяйства.

С российской корпорацией Росатом заключен контракт на строительство, оснащение и подготовку кадров для запуска Центра исследований и разработок в области ядерных технологий, который состоит из четырех компонентов.

Это Циклотронный доклинический радиофармацевтический комплекс и многоцелевой радиационный комплекс, оба из которых уже функционируют; радиоэкологические и радиобиологические лаборатории, которые должны быть введены в эксплуатацию, и исследовательский ядерный реакторный комплекс, который находится на стадии строительства и сборки.

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