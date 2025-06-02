То заморозки, то ливни: министр земледелия поручил подсчитать ущерб посевам и посадкам

Министр земледелия Армандс Краузе поручил экспертам Министерства земледелия в сотрудничестве со Службой поддержки села, Латвийским центром сельскохозяйственных консультаций и образования и Государственной службой защиты растений обобщить данные об ущербе, причиненном весенними заморозками и дождями посевам зерновых культур, овощным культурам и фруктовым садам, сообщили в министерстве.

Весенние заморозки причинили значительный ущерб латвийским садоводам, а продолжительные дожди в мае привели к затоплению полей и садов, что могло уничтожить будущий урожай.

С 3 до 27 июня фермеры могут подавать информацию о пострадавших от затопления и заморозков полях и садах в Службу поддержки села, а до 25 июля пострадавшие территории очно обследуют специалисты Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования и Государственной службы защиты растений.

После сбора данных об ущербе Минземледелия обратится в Европейскую комиссию с просьбой предоставить внеочередную поддержку латвийским фермерам.

Как сообщалось, Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) в ответ на призыв Латвийской федерации крестьян и других своих членов обратится к Министерству земледелия с просьбой созвать заседание группы по кризисному управлению, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в пострадавших от наводнения Видземе и Латгале.

Письмо в министерство СССО направит в ближайшие дни.

СССО подчеркивает, что были затоплены обширные сельские территории, что уничтожило будущий урожай.

Как заявил председатель СССО Гунтис Гутманис, в пострадавших от затопления регионах сложилась кризисная ситуация, и фермеры нуждаются в поддержке, чтобы продолжать работу и спасти урожай, который еще не уничтожен.

Сейчас фермеры делают все возможное, чтобы как можно быстрее отправиться от наводнения, но важно привлечь к решению ситуации правительство.

"Еще несколько дней назад мы смотрели на меняющиеся погодные условия с осторожностью, но с надеждой, что они улучшатся. Однако некоторые латвийские фермеры уже пострадали от затопления. Это как приговор урожаю и той работе, которую фермеры проделали до сих пор. К сожалению, урожая в этих районах не будет", - сказал Гутманис.

СССО просит фермеров присылать в Службу поддержки села фото- и видеоматериалы о причиненном дождями ущербе, чтобы своевременно зафиксировать информацию об ущербе и потерях.