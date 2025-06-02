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Завершена сделка по продаже Rimi Baltic 0 929

Бизнес
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Завершена сделка по продаже Rimi Baltic
ФОТО: LETA

По выдаче разрешений контролирующими конкуренцию учреждениями завершилась сделка между шведским предприятием розничной торговли "ICA Gruppen" и датской компанией "Salling Group" о купле-продаже предприятия розничной торговли продуктами питания "Rimi Baltic", сообщили представители ритейлера ООО "Rimi Latvia".

В собственность "Salling Group" передана вся сеть магазинов в Балтии, включая платформу электронной коммерции и централизованную систему логистики, где в общей сложности занято более 11 000 сотрудников. Сумма сделки составляет 1,3 млрд евро.

Присоединение "Rimi" к "Salling Group" даст новые возможности развития для реализации долгосрочной бизнес-стратегии, говорят в компании.

Исполнительный директор "Salling Group" Андерс Хаг заявил, что компания намерена усилить лидирующие позиции предприятия на рынке в Балтии, одновременно применив и опыт коллег, который будет полезен в том числе другим магазинам "Salling Group" в Дании, Германии и Польше.

После покупки "Rimi" общая численность магазинов "Salling Group" в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве составит почти 2100, а число работников превысит 68 000.

Как сообщалось, "Salling Group" - крупнейшая в Дании компания розничной торговли, владеющая в Европе сетью бюджетных супермаркетов "Netto", а также несколькими другими сетями магазинов, в том числе "Føtex" и "Bilka". "Salling Group" полностью принадлежит "Salling Foundations".

Также сообщалось, что в мае этого года Европейская комиссия разрешила датскому предприятию розничной торговли "Salling Group" приобрести у шведского концерна "ICA Gruppen" компанию розничной торговли "Rimi Baltic".

"Rimi Latvia" в прошлом году работала с оборотом в 1,126 млрд евро, что на 4,6% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 31% - до 38,115 млн евро.

"Rimi Latvia" зарегистрирована в январе 1992 года, ее основной капитал составляет 5 млн евро, свидетельствует информация "Firmas.lv".

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