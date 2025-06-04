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Около 20 000 сотрудников Volkswagen согласились уволиться 0 736

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Около 20 000 сотрудников Volkswagen согласились уволиться
ФОТО: Unsplash

Около 20 000 сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen до настоящего времени согласились в рамках масштабного плана сокращения расходов добровольно покинуть компанию, сообщил автопроизводитель, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В декабре Volkswagen объявил, что в переговорах с профсоюзами была достигнута договорённость о плане сокращения расходов, который предусматривает ликвидацию 35 000 рабочих мест в Германии к 2030 году без принудительных увольнений, а также отказ от первоначального намерения закрыть несколько заводов.

Во вторник компания указала, что на данный момент около 20 000 сотрудников добровольно согласились уволиться с выплатой компенсации.

В целом Volkswagen намерен таким образом сократить примерно 30% от общего числа рабочих мест.

Соглашение, достигнутое в декабре с работниками, позволит крупнейшему автопроизводителю Европы снизить ежегодные расходы на четыре миллиарда евро.

Ранее Volkswagen рассматривал возможность полного закрытия трёх заводов в Германии — шаг, который стал бы беспрецедентным за всю 87-летнюю историю автоконцерна.

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