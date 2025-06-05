В этом году клубника, выращенная в туннелях, даст хороший урожай, сообщили агентству LETA опрошенные производители клубники.

Агроном хозяйства Augusta zemenes Гунтар Дзерве рассказал агентству LETA, что клубнику на его предприятии выращивают в туннелях, теплицах, а также в открытом грунте.

По словам Дзерве, на его хозяйстве клубника сейчас начинает медленно созревать, но у производителей в Талсинском, Елгавском и Трикатском регионах, которые выращивают только ранние сорта, урожай уже в полной зрелости. Также он отметил, что урожай клубники, выращенной в туннелях, в этом году будет достаточно хорошим.

Дзерве указал, что дожди в конце мая существенно не повлияли на его хозяйство, однако в Алуксненском регионе и Земгале клубничные поля оказались затопленными. Условия в Латвии значительно различаются по регионам и могут варьироваться даже у соседних хозяйств.

Он выразил обеспокоенность тем, что у тех производителей, чьи поля полностью затоплены, урожай может быть значительно ниже ожидаемого. На затопленных полях клубника может погибнуть, а ранние сорта, уже начавшие созревать, могут начать гнить.

Тем не менее, как отметил Дзерве, фермеры чаще всего выращивают разные сорта, и он выразил надежду, что на среднеспелые и поздние сорта погодные условия не повлияют негативно, так как они начали цвести только на этой неделе.

Агроном прогнозирует, что пик сезона сбора клубники ожидается в середине июня, а цены на ягоды, скорее всего, сохранятся на уровне прошлого года, поскольку покупательная способность латвийских потребителей остаётся низкой.

Он также добавил, что проблемы с урожаем клубники наблюдаются и у производителей в Эстонии, Литве и Польше, что также способствует сохранению цен на уровне прошлого года.

В ООО Lubeco, представляющем хозяйство Latvijas zemenes, агентству LETA сообщили, что в предыдущие годы клубнику выращивали и в открытом грунте, но сейчас — только в туннелях.

В хозяйстве отметили, что ранняя клубника уже начинает созревать и в небольших объёмах уже поспела, а в ближайшее время Latvijas zemenes планирует приступить к активной реализации. Ожидается, что урожай будет хорошим и качественным.

Также в хозяйстве сообщили, что в этом году клубнику будут выращивать до сентября. Урожай среднеспелых сортов может начаться в начале июля, а поздних — в августе.

В ягодном хозяйстве Dainas также рассказали агентству LETA, что клубнику больше не выращивают в открытом грунте — только в туннелях. Первые ягоды начали собирать в начале мая, урожай в туннелях хороший, а ягоды — качественные.

На предприятии отметили, что в этом году в туннелях также будут выращивать поздние сорта, которые могут начать плодоносить примерно с 20 июня.

Ранее сообщалось, что в мае этого года Латвию охватили сильные осадки, вызвавшие наводнения и подтопления полей и садов, что может привести к уничтожению части урожая.