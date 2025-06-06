Конец анонимности? SIM-карты с предоплатой надо будет регистрировать

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) Валдис Ялинскис отметил, что компания поддерживает любые инициативы по усилению общественной безопасности и сама активно участвует в борьбе с мошенничеством. Однако при оценке предложений МВД важно учитывать сроки внедрения и возможные последствия не только для преступников, но и для добросовестных граждан.

По словам Ялинскиса, предложения подготовлены без консультаций с обществом и отраслью электронных коммуникаций, что вызывает опасения относительно их практической реализации и возможного влияния на общество. Например, в предложении акцент сделан на регистрацию физических карт, тогда как растёт использование e-SIM, приобретаемых в интернете.

Также не учтено влияние нововведений на каналы распространения и использование предоплаченных услуг, особенно среди туристов и социально уязвимых групп, а также затраты торговых точек и операторов на соответствие требованиям о защите персональных данных.

Согласно плану, регистрация должна вступить в силу с 1 июля 2026 года. Однако, по мнению LMT, требуется переходный период продолжительностью несколько лет, чтобы дать возможность как операторам, так и торговым точкам адаптироваться.

LMT считает, что из-за возросших затрат на администрирование часть малых и средних торговцев может отказаться от продажи предоплаченных карт, что особенно затруднит доступ к услугам в сельских регионах. Также неясно, как будет происходить регистрация уже существующих пользователей — таких в Латвии насчитывается несколько сотен тысяч.

Ялинскис подчеркнул, что, хотя регистрация повысит безопасность, мошенники легко могут перейти на альтернативные каналы связи, такие как iMessage, WhatsApp, Telegram, Viber и другие, где отследить действия сложнее.

Он также обратил внимание, что новые требования касаются только латвийских операторов, тогда как в интернете без ограничений доступны предоплаченные карты так называемых "виртуальных операторов" и туристические SIM-карты.

Представитель ООО "Tele2" Оскар Фирманис указал, что предоплаченные карты по-прежнему важны для жителей с низкими доходами, пенсионеров и региональных пользователей, так как позволяют контролировать расходы. Их просто приобрести в магазинах, на АЗС и в почтовых отделениях. Обязательная регистрация усложнит процесс покупки и приведёт к сокращению точек продаж, что особенно ударит по малообеспеченным жителям.

По его мнению, данную инициативу необходимо обсуждать на уровне ЕС, поскольку во многих странах регистрация не введена. В противном случае мошенники просто будут приобретать карты, например, в Эстонии или Финляндии, и использовать их в Латвии.

Также Фирманис отметил, что мошенники могут перейти к другим формам обмана, таким как поддельные звонки (spoofing) с иностранных номеров или использование приложений через Wi-Fi. В Литве, по его словам, уже распространена торговля активированными картами в интернете, что свидетельствует о том, что регистрация — не панацея.

ООО "Bite Latvija" поддерживает любые меры по борьбе с мошенничеством. Как сообщила руководитель корпоративных коммуникаций Кристине Менника, компания ещё в прошлом году начала блокировать мошеннические звонки. Сейчас "Bite" предлагает три тарифных плана с предоплатой, два из которых требуют регистрации. Только один предназначен для нерегистрированных пользователей — в основном туристов из третьих стран.

По данным компании, не более 5000 пользователей остаются нерегистрированными, поэтому регистрация не окажет существенного влияния на клиентскую базу или деятельность предприятия.

Ранее сообщалось, что МВД разработало и направило на согласование проект поправок к Закону об электронных коммуникациях, согласно которым пользователи предоплаченных услуг должны будут регистрироваться. Операторы должны будут хранить их данные, а пользователи — предоставить информацию о себе. За нарушение предусмотрена административная ответственность.