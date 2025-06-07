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МАКС-2025 отменен, потому что авиапрому РФ нечего показывать 0 1753

Бизнес
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Стареющие поклонники советской авиации составляли большую часть аудитории салона.

Стареющие поклонники советской авиации составляли большую часть аудитории салона.

В условиях войны и санкций мероприятие лишено рыночной составляющей.

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти летом в подмосковном Жуковском, вновь не состоится, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Крупнейший в стране смотр авиатехники, который проводился с 1993 года, а в середине 2000х приобрел федеральный статус, отменяется третий год подряд.

Показывать на салоне, который до войны посещали крупнейшие мировые производители, включая Boeing и Airbus, снова нечего: флагманские проекты российского авиапрома — МС-21 и SJ-100 — так и не дошли до реализации, рассказал источник «Интерфакса». А западные компании не приедут в Москву из-за санкций.

Впрочем, в первую очередь отмена салона связана с соображениями безопасности, подчеркнул источник.

Проходивший до войны раз в два года, в 2023 году МАКС был отменен впервые за 30 лет своей истории. Салон обещали провести в 2024 году, но он вновь не состоялся.

Вскоре после начала войны и введения санкций российские власти анонсировали амбициозную программу возрождения отечественного авиапрома: планировалось, что выпуск гражданских самолетов в стране буквально за несколько лет выйдет на уровни Советского союза, а всего к 2030 году компании получат больше тысячи отечественных машин.

Согласно плану, еще в 2023 году российские перевозчики должны были получить два импортозамещенных Sukhoi Superjet и три лайнера Ту-214, а в 2024-м — 20 машин первого типа, семь — второго, а вдобавок 6 региональных лайнеров MC-21 и два турбовинтовых Ил-114-300. К 2025 году объемы выпуска гражданских лайнеров в стране должны были достичь 80 единиц в год, к 2026-му — 120 единиц в год, а в 2028-м — превысить 200 в год.

В реальности за три года войны со стапелей авиазаводов сошло всего пять самолетов — три Ту-214 и два Ил-96-300, писал «Коммерсант».

В начале 2025 года правительство приняло решение сократить в 1,5 раза план по выпуску самолетов. Если изначально ожидалось, что к 2030 году не менее 80% лайнеров в парке перевозчиков станут отечественными, то теперь цель снижена до 50%. Причем начало масштабного авиапроизводства было отложено на 2027-28 гг, а выход авиапрома на полную мощность — и перенесен на 2030 год.

«Когда появилась эта программа, все профессионалы крутили у виска в адрес тех, кто ее придумал и подсунул на подпись председателю правительства. Те, кто разработал программу, выдали ложь за правду», — говорил замминистра гражданской авиации СССР, ныне председатель комиссии по гражданской авиации ОС Ространснадзора Олег Смирнов.

По словам Смирнова, ни одна программа по развитию гражданской авиации в России не была выполнена. «Любому понятно, что для 1000 самолетов надо 2000 двигателей. А где их взять? Нужна электроника и многое другое. Да даже шасси нужны, а это уникальное изделие — оно должно выдерживать нагрузку до 100 тонн при ударе о землю при посадке, и при этом должны сами весить максимально мало для того, чтобы не отягощать самолет, не влиять на дальность полетов. Нужны заводы, станки, нужны инженеры и рабочие», — перечисляет эксперт.

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