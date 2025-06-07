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В Риге и Таллине цены на топливо растут, в Вильнюсе — снижаются 0 542

Бизнес
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
В Риге и Таллине цены на топливо растут, в Вильнюсе — снижаются
ФОТО: LETA

На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллине цены на топливо повысились, в то время как в Вильнюсе они снизились, свидетельствуют обобщённые данные агентства LETA.

К концу недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следуют Рига и Вильнюс. В то же время дизельное топливо дороже всего стоило в Риге, а дешевле всего — в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста цена бензина марки 95 за неделю увеличилась на 5,5% и в пятницу составляла 1,544 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,474 евро за литр, что на 4,2% больше, чем неделей ранее.

В Вильнюсе на заправке "Circle K" на проспекте Саванорю в пятницу бензин марки 95 и дизельное топливо стоили одинаково — 1,449 евро за литр. При этом цена бензина за неделю снизилась на 1,4%, а дизельного топлива — на 2%.

В Таллине на заправках "Circle K" цена бензина марки 95 за неделю увеличилась на 0,1% — до 1,59 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,42 евро за литр, что на 0,8% больше, чем неделей ранее.

Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 4,5% — до 0,925 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза снизилась на 8,4% и в пятницу составляла 0,759 евро за литр, а в Таллине она уменьшилась за неделю на 1,4% — до 0,895 евро за литр.

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