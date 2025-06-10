Безработица падает: почти на 2000 человек меньше за месяц

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу мая этого года составил 4,9% от числа экономически активных жителей, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные данные Государственного агентства занятости (НВА), пишет ЛЕТА.

По состоянию на конец мая 2025 года в НВА было зарегистрировано в общей сложности 43 111 безработных – на 1750 человек меньше, чем месяцем ранее, когда было зарегистрировано 44 861 безработный.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце мая по-прежнему наблюдался в Рижском регионе — 3,7% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень безработицы сохранялся в Латгале — 10,5%, что на 0,4 процентного пункта меньше.

В то же время в Курземе уровень зарегистрированной безработицы в конце мая составил 5,2%, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в конце мая составил 4,7% — на 0,3 процентного пункта меньше, а в Видземе — 4,4%, что является снижением на 0,2 процентного пункта.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от числа экономически активных жителей.