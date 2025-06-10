В Чечне собираются построить один из самых высоких небоскребов в России – "Ахмат Тауэр" высотой 435 метров. Проект, который продвигают местные власти, вызывает вопросы о целесообразности столь масштабных расходов в регионе с низким уровнем жизни, высокой сейсмоопасностью и сильной зависимостью от федерального бюджета. Сайт Кавказ.Реалии разбирался, зачем чеченским властям нужен такой дорогостоящий объект.

В конце мая стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на паритетной основе с банком ПСБ (ранее "Промсвязьбанк") направит два с половиной миллиарда рублей на строительство многофункционального высотного комплекса "Ахмат Тауэр" в центре Грозного. Как сообщило государственное агентство ТАСС, с чеченской стороны соглашение об этом подписали вице-премьер правительства республики, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев, а также генеральный директор ООО МФК "Ахмат Тауэр" Адам Докаев.

"Для нас это очередная точка роста. Соглашение предусматривает совместное строительство. Как известно, земляные работы и некоторые фундаментные работы по проекту уже выполнены, сейчас мы формируем финансовую модель проекта", – заявил Шаптукаев после подписания соглашения.

Перед этим – в марте – сообщалось, что в Чечне разработают обновленную презентацию проекта "Ахмат Тауэр". При этом еще прошлым летом только на разработку новой "концепции строительства" из федерального бюджета выделили 26 миллионов рублей. Само здание планировали сдать семь лет назад – в 2018 году; строительство остановилось на уровне свай.

о задумке авторов, "Ахмат Тауэр" должна стать одним из самых высоких зданий в России – это 102-этажный небоскреб высотой 435 метров. Если здание действительно построят, оно будет уступать только петербургскому "Лахта-центру" – его высота составляет 462 метра, там расположен центральный офис "Газпрома". При этом, как отмечает даже ТАСС, "Ахмат Тауэр" будет первым в Европе небоскребом, построенным в зоне высокой сейсмической активности. Подземные толчки в Чечне не редкость: например, в 2008 году землетрясение унесло жизни 13 человек.

Еще одна угроза – беспилотники. Начиная с октября прошлого года, они атаковали Чечню уже как минимум пять раз. Последняя атака привела к крушению самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный, – по нему выпустили ракеты из российских ПВО.

Один из первых проектов небоскреба в Грозном разработал российский архитектор Александр Зусик. По задумке, в башне разместятся офисы, жилые апартаменты, фитнес- и спа-центры, торговый комплекс, отель, музей, рестораны и "самая высокая в Европе смотровая площадка". Конструктивную часть, еще до начала полномасштабной войны в Украине, разрабатывала одна из ведущих мировых компаний – американская Thornton Tomasetti.

Сегодня участие подрядчиков из США представляется маловероятным из-за санкций, введенных не только против России, но и в отношении высших чинов Чечни. На текущем этапе строительством занимается московская группа компаний "Смарт" по проекту, ранее разработанному американцами.

Архитектура "Ахмат Тауэр" вдохновлена чеченскими средневековыми родовыми башнями: фасад выполнен с зубчатым силуэтом и имитирует старинную каменную кладку. О планах построить этот небоскреб власти Чечни впервые заявили еще в 2013 году. О начале реализации проекта объявили в 2015-м, а в январе 2016-го стартовали подготовительные работы.

К сентябрю того же года были установлены буронабивные сваи под фундамент. С 2017 по 2020 годы информации о ходе строительства не было. А в 2021-м депутат Госдумы Адам Делимханов, курирующий проект, сообщил о приостановке работ из-за экономических трудностей и пандемии COVID-19.

"На данном этапе планируется профинансировать первые два этапа. Первый – это актуализация проектной документации. Второй – окончание строительства фундамента, который является довольно сложным инженерным сооружением", – заявил представитель РФПИ Андрей Колокольников после подписания соглашения о выделении двух с половиной миллиардов рублей на строительство "Ахмат Тауэр".

Изначально стоимость строительства небоскреба оценивалась в 500 миллионов долларов, затем выросла до миллиарда. Теперь, как пишет "Новая газета", общие вложения в проект на 2025 год могут составить до 103,5 миллиарда рублей – в долларовом эквиваленте это примерно 1,3 миллиарда.

Работающий в Дубае чеченский бизнесмен (он согласился дать комментарий на условиях анонимности) считает, что проект "Ахмат Тауэр" в первую очередь призван удовлетворить гигантоманию главы Чечни. По его мнению, в строительстве столь масштабного и дорогостоящего небоскреба, как и в его последующем функционировании, нет никакого экономического смысла.

"Многие аналитики рынка недвижимости отмечают, что он уже пресыщен в Чечне, а нынешний ценовой диапазон носит исключительно манипулятивный характер, поскольку спрос искусственно поддерживается за счет коррумпированного чиновничества, которое вкладывается в эти “престижные” новостройки от того, что девать деньги некуда. Но даже с учетом этого фактора сейчас наметилась тенденция к снижению спроса на жилье в республике", – указывает собеседник.

Он отмечает, что существующая модель социально-экономического устройства в регионе никак не предполагает, что этот жилищный монстр сможет когда-либо окупиться, потому что для Москвы дотационная зависимость Чечни эквивалентна ее политической зависимости. И в этом вопросе, убежден наш источник, интересы власть предержащих в обеих столицах сегодня полностью совпадают.