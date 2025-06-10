Предприятия стали платить больше налогов

Львиная доля предприятий в прошлом году уплатила в виде налогов до 50 000 евро, однако увеличилось число тех компаний, которые перечислили в бюджет налогов на 100 000 евро и больше, свидетельствует исследование ООО "SIA Lursoft IT" на основе данных Службы государственных доходов, пишет Dienas Bizness.

При этом среди крупнейших налогоплательщиков существенных изменений не произошло - в лидерах по-прежнему предприятия, торгующие акцизными товарами, в частности топливом, а больше всего налогов с зарплат вносят государственные общества капитала.

Больше всего среди всех налогоплательщиков в прошлом году было предприятий (44 033), которые заплатили от 1 цента до 5000 евро: из них 39 899 - с 100%-но латвийским капиталом, а 3195 - с 100%-но иностранным капиталом.

Вторая по численности группа - предприятия, заплатившие от 5000 до 49 999,99 евро налогов: 30 922 предприятия с полностью местным капиталом и 2344 с иностранным капиталом.

Значительно меньше было предприятий, заплативших налогов на 50 000 евро и больше. И это логично, поскольку большинство предприятий в Латвии относительно невелики, с небольшим числом работников, а значит и годовой объем уплаченных налогов у них небольшой.

Тем не менее радует факт роста числа предприятий, которые платят больше налогов. Так, число предприятий с 100%-но латвийским капиталом, заплативших за год от 50 000 до 100 000 евро, выросло более чем на 10%. Также увеличилось количество предприятий, перечисливших в бюджет от 100 000 до 500 000 евро налогов. При этом позитивная динамика особенно заметна по сравнению с 2021 годом.

Число предприятий, которые в прошлом году внесли в госбюджет 1 млн евро и больше налогов, не столь велико - среди них 659 с 100%-но местным капиталом и 416 с 100%-но иностранным капиталом, однако радует тот факт, что по сравнению с 2023 годом их стало больше.

Хотя число предприятий, платящих более 5 млн евро в виде налогов, невелико, за последние годы их стало заметно больше. Предприятий с латвийским капиталом, которые платят налогов от 5 до 10 млн евро, тоже невелико, однако и их число почти удвоилось - если в 2021 году их было 41, то в прошлом году - уже 72.

Похожую динамику демонстрируют и предприятия с иностранным капиталом: в 2021 году таких предприятий было 45, а в прошлом году - 73. Увеличилось и число предприятий, уплативших от 20 до 50 млн евро налогов, а также тех, кто заплатил свыше 50 млн евро.