Цены на нефть резко выросли после удара Израиля по Ирану, сообщает Reuters. Ждем повышения цен на латвийских АЗС.

Мировые цены на нефть с «мирных» показателей в районе 60-70 долларов сегодня утром на пике уже подскочили до 79 долл. за баррель.

Отметим, что еще вчера с алармистским прогнозом выступили аналитики JP Morgan, которые спрогнозировали, что цены на "черное золото" могут достичь отметки в 120 долларов за баррель, если Израиль нанесет удар по Ирану. И вот это произошло.

Что нефть за 120 долларов значит для Латвии? Практика показывает, что рост стоимости барреля на каждые 10 долларов, приводит к увеличения цены литра бензина/дизеля на латвийских АЗС примерно на 10 центов.

То есть подорожание нефти на 50 долларов/барр. значит рост стоимости бензина в Латвии примерно на 50 центов/литр.

Сейчас бензин стоит 1,55 евро/литр. Будет 2,05 евро/литр?

Впрочем, такими ценами латвийских водителей не удивить. Несколько лет назад заправки уже продавали бензин дороже 2,20 евро/литр.

Удивительней другое – как Circle K не подсуетился и не начала поднимать цены уже сегодня утром? В любом случае, лучше заправиться прямо сейчас, поскольку в обозримой перспективе нефть (а значит бензин и дизель) дешевле не будут.