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Опять дороже 2 евро за литр? Удар по Ирану может привести к росту цен на заправках Латвии 5 3348

Бизнес
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Это цены годичной давности.

Это цены годичной давности.

ФОТО: Виталий Вавилкин

Цены на нефть резко выросли после удара Израиля по Ирану, сообщает Reuters. Ждем повышения цен на латвийских АЗС.

Мировые цены на нефть с «мирных» показателей в районе 60-70 долларов сегодня утром на пике уже подскочили до 79 долл. за баррель.

Отметим, что еще вчера с алармистским прогнозом выступили аналитики JP Morgan, которые спрогнозировали, что цены на "черное золото" могут достичь отметки в 120 долларов за баррель, если Израиль нанесет удар по Ирану. И вот это произошло.

Что нефть за 120 долларов значит для Латвии? Практика показывает, что рост стоимости барреля на каждые 10 долларов, приводит к увеличения цены литра бензина/дизеля на латвийских АЗС примерно на 10 центов.

То есть подорожание нефти на 50 долларов/барр. значит рост стоимости бензина в Латвии примерно на 50 центов/литр.

Сейчас бензин стоит 1,55 евро/литр. Будет 2,05 евро/литр?

Впрочем, такими ценами латвийских водителей не удивить. Несколько лет назад заправки уже продавали бензин дороже 2,20 евро/литр.

Удивительней другое – как Circle K не подсуетился и не начала поднимать цены уже сегодня утром? В любом случае, лучше заправиться прямо сейчас, поскольку в обозримой перспективе нефть (а значит бензин и дизель) дешевле не будут.

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#нефть #азс
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(5)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го июня

    Толи ещё будет. Ждём когда Иран ответит.. Вот будет коллапс... У стран, которые неимеют ни каких природных ископаемых🤣😅🫵А ДАЛЕЕ, ОЧЕРЕДНОЙ КРИЗИС... ЧЕГО И ДОБИВАЮТСЯ АНГЛОСАКСЫ!!!!!! С РОССИЕЙ НАДО БЫЛО ДРУЖИТЬ. И БЫЛИ БЫ СЕЙЧАС В ШОКОЛАДЕ!!!!! НЕ ТУ СТОРОНУ ВЫБРАЛИ.... НО ЭТО ВАШЕ ДЕЛО.... ЛОВИТЕ.... ЧТО ТУТ СКАЖИШЬ🤣😅🥳

    16
    2
  • З
    Злой
    13-го июня

    Охренеть, поражаюсь силой Израиля, они не идут в рукопашную 3 года как ВВП на уровне 1 Мировой , они крушат всё своими технологиями .

    15
    26
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Злой
    14-го июня

    Да я с тобой согласен... Изначально надо было испепелить... А не строить там какие-то красные линии... Израиль десятками тысяч убивает МИРНЫХ, ДЕТИШЕК И Т.Д.... И ВСЕ МОЛЧАТ.... НЕ ПОИМАЮ, КТО ТАМ УВИДЕЛ В ХОХЛАХ НАШИХ БРАТЬЕВ..... НО ТАМ НЕОБХОДИМО , ТОТАЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.. ПРОСТО ПОЛЕ... И ВСЁ. ЗАКРЫТЬ ВОПРОС...

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Ну да, это первые кто "окажет поддержку" Латвии и ее жителем даже в самы трудные для себя времена, "лучшие друзья" -- Канадцы! Это сарказм конечно. Я только что из Литвы, там дизель на Neste 1,379.

    50
    1
  • A
    Aleks
    13-го июня

    А потом евреи удивляются:А за что нас так не любят? Спросите у Нетаньяху

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