Банковская доля: Swedbank будет забирать часть денег у латвийцев, желающих получить наличные

С 1 сентября 2025 года клиентов латвийского Swedbank ждут неприятные перемены. Как изменится банковский прейскурант для частных лиц?

Впредь пользователям кредитной карты Swedbank при снятии наличных свыше 750 евро в месяц в банкоматах Swedbank (и его партнёров по сотрудничеству) придется считаться тем, что банк заберет себе 3% от суммы, сообщили bb.lv в банке.

В банке не объяснили с чем связан приступ жадности. Возможно жителей Латвии таким образом пытаются от наличных.

Кроме того, ежемесячная плата за Золотую кредитную карту вырастет в цене на 20 процентов – до 72 евро в год.

А ежемесячная плата за кредитную карту Swedbank подскочит 1, 5 раза (30 евро/год).

Кроме того, на 25 процентов повышена плата за оценку документов при открытии счёта для клиентов с документами, выданными за пределами Европейского союза / Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также для клиентов, не имеющих постоянного вида на жительство, выданного в Латвийской Республике.

Клиентам без ВНЖ придется заплатить 250 евро. Причем без гарантии, что им в итоге откроют счет в латвийском Swedbank.

как сообщал bb.lv, в прошлом году прибыль Swedbank в Латвии составила 230 миллионов евро.