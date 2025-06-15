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Банковская доля: Swedbank будет забирать часть денег у латвийцев, желающих получить наличные 7 9123

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Банковская доля: Swedbank будет забирать часть денег у латвийцев, желающих получить наличные

С 1 сентября 2025 года клиентов латвийского Swedbank ждут неприятные перемены. Как изменится банковский прейскурант для частных лиц?

Впредь пользователям кредитной карты Swedbank при снятии наличных свыше 750 евро в месяц в банкоматах Swedbank (и его партнёров по сотрудничеству) придется считаться тем, что банк заберет себе 3% от суммы, сообщили bb.lv в банке.

В банке не объяснили с чем связан приступ жадности. Возможно жителей Латвии таким образом пытаются от наличных.

Кроме того, ежемесячная плата за Золотую кредитную карту вырастет в цене на 20 процентов – до 72 евро в год.

А ежемесячная плата за кредитную карту Swedbank подскочит 1, 5 раза (30 евро/год).

Кроме того, на 25 процентов повышена плата за оценку документов при открытии счёта для клиентов с документами, выданными за пределами Европейского союза / Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также для клиентов, не имеющих постоянного вида на жительство, выданного в Латвийской Республике.

Клиентам без ВНЖ придется заплатить 250 евро. Причем без гарантии, что им в итоге откроют счет в латвийском Swedbank.

как сообщал bb.lv, в прошлом году прибыль Swedbank в Латвии составила 230 миллионов евро.

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(7)
  • AL
    Adrejs Lavrovs
    16-го июня

    Уже 4 года пользуюсь револютом, зарплата сюда приходит и все в порядке. Не плачу за использование карты, за перечисление денег, комиссия только за снятие наличных. Все устраивает! Нах эти латвийские петушиные банки, особенно швед банк

    101
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го июня

    накуй посылайте швед дерьмо банки

    139
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го июня

    Не имею дел со Шведбанком вот уже 17 лет. И ОЧЕНЬ этим доволен!

    86
    7
  • DJ
    Danik Jupiters
    16-го июня

    Вы что ебанулись 22.50€ Я с revolut снимал 862.63€ у меня за транзакции 12€ сняли . Чувствую надо чтоб зарплату на revolut приходила Сейчас до конца русс уберут можно счёт закрыть.

    114
    5
  • ВЛ
    Васисуалий Лоханкин
    15-го июня

    Суки, всё не нажрутся! Вот сами толкают на смену банка!

    155
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го июня

    Лучший банк - это мой носок! А эти - вшивые, поганые ворюги! ПЕРЕХОДИТЕ НА НАЛИЧКУ! БОЙКОТИРУЙТЕ БАНКИ! А государство покрывает всё это обворовывание людей!

    139
    4
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    15-го июня

    Этот банк спёкся.. И ДАВНО... РАЗНОАШЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ. ОГРОМНОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ ПООУЧЕНИЯ ВЫДАЧИ НАКОПЛЕННЫХ ДЕНЕГ НА ПЕНСИОННЫХ УРОВНЯХ..ПРИМЕРОВ МАССА!!!!!! ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И ДЕНЬГИ ВАРОВАТЬ У ТЕБЯ БУДУТ... ДА-ДА---ЭТО ИМЕННО ВОРОВСТВО!!!! ЗНАКОМЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УСЛУГ ЭТИХ НЕМОЩНЫХ.... ЕСТЬ ДРУГИЕ, МЕНЕЕ ЖАДНЫЕ БАНКИ...... НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ФИСКАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СТРАНЫ БАНКРОТА....

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