Пропал билет на балет: латвийскую оперу закрывают на незапланированный ремонт

Председатель правления Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) Сандис Волдиньш в передаче рассказал о запланированном ремонте и о том, что из-за бюрократии сроки ремонтных работ задерживаются.

Волдиньш отметил, что в ЛНОБ необходимо заменить инженерные сети и кабели. Работы были запланированы заранее, чтобы их можно было выполнить летом, когда спектакли не проходят.

Однако, по словам Волдиньша, чиновники более года согласовывали условия закупок, и теперь сроки окончания работ стремительно приближаются, в результате чего деятельность оперы всё же придётся приостановить на несколько месяцев.

Как объясняет Волдиньш, необходимо заменить все инженерные системы, так как они находятся в аварийном состоянии. ЛНОБ планировала завершить необходимые ремонтные работы за два летних сезона, чтобы минимально повлиять на деятельность оперы. Однако из-за бюрократических задержек сроки не были перенесены — конечный срок остаётся прежним: 30 мая следующего года.

Поэтому, чтобы уложиться в сроки, теперь необходимо планировать сверхурочные и ночные работы. Председатель правления ЛНОБ заявляет, что ремонтные работы больше невозможно провести без приостановки деятельности театра. «К сожалению, в следующем году на два месяца нам придётся ограничить публичную деятельность, чтобы успеть завершить всё в срок», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в историческом здании ЛНОБ будут реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности на сумму 12,1 миллиона евро. Львиную часть денег (11,6 миллиона евро) даст Европа.