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Пропал билет на балет: латвийскую оперу закрывают на незапланированный ремонт 2 3109

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Пропал билет на балет: латвийскую оперу закрывают на незапланированный ремонт
ФОТО: Виталий Вавилкин

Из-за несвоевременно разработанных правил реконструкции оперу придётся закрыть на несколько месяцев, сообщает TV3.

Председатель правления Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) Сандис Волдиньш в передаче рассказал о запланированном ремонте и о том, что из-за бюрократии сроки ремонтных работ задерживаются.

Волдиньш отметил, что в ЛНОБ необходимо заменить инженерные сети и кабели. Работы были запланированы заранее, чтобы их можно было выполнить летом, когда спектакли не проходят.

Однако, по словам Волдиньша, чиновники более года согласовывали условия закупок, и теперь сроки окончания работ стремительно приближаются, в результате чего деятельность оперы всё же придётся приостановить на несколько месяцев.

Как объясняет Волдиньш, необходимо заменить все инженерные системы, так как они находятся в аварийном состоянии. ЛНОБ планировала завершить необходимые ремонтные работы за два летних сезона, чтобы минимально повлиять на деятельность оперы. Однако из-за бюрократических задержек сроки не были перенесены — конечный срок остаётся прежним: 30 мая следующего года.

Поэтому, чтобы уложиться в сроки, теперь необходимо планировать сверхурочные и ночные работы. Председатель правления ЛНОБ заявляет, что ремонтные работы больше невозможно провести без приостановки деятельности театра. «К сожалению, в следующем году на два месяца нам придётся ограничить публичную деятельность, чтобы успеть завершить всё в срок», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в историческом здании ЛНОБ будут реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности на сумму 12,1 миллиона евро. Львиную часть денег (11,6 миллиона евро) даст Европа.

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#опера
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(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го июня

    Да что ж такое-то? Выборы провести не могут, Rail Baltic построить не могут, Air Baltic в долгах, Оперу и ту не могут отремотировать... Здравоохранение недоступно, дороги разваливаются, сеть элеткричек дышит на ладан... Кому и за что мы платим налоги?

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  • К
    Кайзер
    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го июня

    "За-то мы петть и танцевать умэем." Это шутка. А если серьёзно - то, что они умеют делать по настоящему хорошо - это воровать деньги ! Любая тема, из перечисленных Вами, по сути уголовное дело о хищении средств.

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