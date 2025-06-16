Мировой торговле угрожает коллапс из-за войны Израиля и Ирана

В обозримом будущем мировое судоходство и морская торговля могут столкнуться с новым кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на прогноз аналитиков провайдера Windward.

Предыдущий кризис был также связан с напряженной ситуацией в Ормузском и Персидском заливах. Тогда главную опасность для торговых судов представляли регулярные нападения со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Теперь значительные риски для безопасности прохождения танкеров представляют взаимные ракетные обстрелы Израиля и Ирана. «Судоходство может оказаться еще в одном кризисе», — допустили в Windward.

Согласно данным системы отслеживания судов, за последнюю неделю число стоящих на якоре морских транспортных средств в территориальных водах Омана удвоилось и достигло исторического максимума в 15 единиц. Члены их экипажей опасаются начала ракетных ударов по акватории, предпочитая ждать обновлений или решений по изменению маршрута. Схожая ситуация наблюдается и в Красном море. Там 85 танкеров отключили транспондеры автоматической идентификационной системы (AIS). Хотя прямых атак в регионе не наблюдалось последние полгода, война Израиля и Ирана подпитывает растущее беспокойство.

При наихудшем раскладе стоимость морских перевозок грузов (в том числе нефти) начнет резко расти на фоне увеличения стоимости страхования и премий, а также поиска альтернативных маршрутов, которые могут быть значительно длиннее привычных. Путь через мыс Доброй Надежды занимает гораздо больше времени, что приведет к росту издержек судовладельцев. В результате конечная стоимость товаров может заметно увеличиться на фоне удорожания морской логистики, допустили эксперты.