Прибыль латвийских банков рухнула более, чем на треть

В первом квартале этого года прибыль банковского сектора Латвии составила 107,35 миллиона евро, что на 35,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют данные, опубликованные Банком Латвии.

Процентный доход банков в первые три месяца 2025 года составили 337,291 миллиона евро, что на 12,6% меньше, чем в первом квартале 2024 года, в то время как процентные расходы сократились на 6,7% и составили 93,299 миллиона евро.

В свою очередь, комиссионные доходы банков в первом квартале этого года составили 86,752 млн евро, что на 5,4% больше, чем в первом квартале 2024 года, а комиссионные расходы банков выросли на 8,8% — до 26,155 млн евро.

На конец марта 2025 года активы банковского сектора составили в общей сложности 30,111 миллиарда евро, что на 1,2% или 379,465 миллиона евро меньше, чем на конец 2024 года, когда активы банковского сектора составляли 30,491 миллиард евро.