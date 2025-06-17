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Прибыль латвийских банков рухнула более, чем на треть 1 864

Бизнес
Дата публикации: 17.06.2025
LETA
Прибыль латвийских банков рухнула более, чем на треть

В первом квартале этого года прибыль банковского сектора Латвии составила 107,35 миллиона евро, что на 35,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют данные, опубликованные Банком Латвии.

Процентный доход банков в первые три месяца 2025 года составили 337,291 миллиона евро, что на 12,6% меньше, чем в первом квартале 2024 года, в то время как процентные расходы сократились на 6,7% и составили 93,299 миллиона евро.

В свою очередь, комиссионные доходы банков в первом квартале этого года составили 86,752 млн евро, что на 5,4% больше, чем в первом квартале 2024 года, а комиссионные расходы банков выросли на 8,8% — до 26,155 млн евро.

На конец марта 2025 года активы банковского сектора составили в общей сложности 30,111 миллиарда евро, что на 1,2% или 379,465 миллиона евро меньше, чем на конец 2024 года, когда активы банковского сектора составляли 30,491 миллиард евро.

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#банки #бизнес
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(1)
  • Д
    Дед
    17-го июня

    А правители сидели и думали, что зарубежные банки откроют закрома и насыпят денюжков! А ху-ху не хо-хо? Обложили непонятными налогами- доход вывели, расходы накинули- закон бизнеса!

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