Прошло полгода с тех пор, как вступил в силу запрет на продажу жидкостей для электронных курительных устройств и заменителей табака с ароматизаторами. Служба государственных доходов (СГД) опубликовала данные за первый квартал, и они подтверждают именно то, о чём предупреждали ещё до принятия запрета.

Реальная ситуация неприятная, если не сказать — тяжёлая. По расчётам отрасли, всего за 90 дней в государственном бюджете образовалась «дыра» в 1,575 миллиона евро из-за неуплаченного акцизного налога на эти продукты, сообщает Ассоциация бестабачной продукции.

Полтора миллиона — это не просто сухая цифра в статистике, это реальные деньги, которые можно было бы использовать на добрые цели. Почти каждую неделю в медиа звучит, что государству не хватает средств на оборону, образование, медицину и другие важные для благополучия общества сферы. В то время как государственный бюджет ограничен как никогда, параллельно создаются ситуации, которые ещё больше его сокращают.

Одновременно эти данные показывают, что объём легального рынка значительно сократился, как и прогнозировалось ранее. Это означает, что часть потребителей больше не покупает продукцию на легальном рынке, потому что там больше нет тех продуктов, к которым они привыкли, и которые были безопасны и проверены. Вместо этого они приобретают их нелегально — на различных платформах социальных сетей, у частных продавцов или ввозят из соседних стран.

В результате — пока государство теряет доходы, а легальный рынок — обороты, нелегальный рынок процветает, и несовершеннолетние продолжают покупать ароматизированные никотиновые продукты без табака в тех же местах, что и раньше. Только теперь у них выбор стал ещё шире, так как есть основания полагать, что в результате запрета нелегальный рынок расширил своё предложение. И теперь к несовершеннолетним присоединились и взрослые, которые до запрета даже не думали о таком варианте.

Цели по охране общественного здоровья не просто не достигнуты — движение идёт в противоположном направлении. Государство не только потеряло доходы, но и контроль над этим сегментом рынка.

Ещё до принятия поправок к закону и отрасль, и исследователи, и Служба государственных доходов, и Государственная полиция указывали на проблемы с объёмом нелегального рынка и трудности его ограничения. Не нужно быть учёным или экономистом, чтобы понять: если спрос сохраняется, а легального предложения больше нет — развивается нелегальный рынок. Хотя цель запрета — охрана общественного здоровья — похвальна, статистические данные показывают, что в данном случае баланс утерян.

Запрет на ароматизаторы оказал прямое, измеримое и финансово негативное воздействие на государственный бюджет. Это пример того, как благие намерения, но плохо продуманный механизм могут стоить государству миллионы. Если целью было улучшение здоровья общества, это можно было сделать иначе — через более жёсткое регулирование, продуманную политику ограничения доступности, но не путём полного уничтожения легального рынка.