«Северные потоки»: ФРГ хочет изменить законодательство

Берлин рассматривает возможность изменения законодательства, чтобы не допустить перезапуска СП и СП- 2, пишет Financial Times.

Берлин рассматривает возможность изменения законодательства, чтобы не допустить перезапуска газопроводов "Северный поток" (СП) и "Северный поток - 2" (СП-2). Об этом говорится в письменном ответе министерства экономики ФРГ на вопросы депутатов от партии "Союз-90"/"зеленые", на который в субботу, 28 июня, ссылается газета Financial Times (FT).

Министерство указало, что "в настоящее время обсуждается вопрос о внесении поправок в законодательство об инвестиционном контроле".

В марте правительство Германии было встревожено сообщениями, что связанные с Кремлем российские и американские бизнесмены пытаются возобновить работу трубопроводов, что побудило канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) начать переговоры с официальными лицами в Берлине и Брюсселе.

У Берлина нет госконтроля над трубопроводами, напомнила FT.

Nord Stream не подлежит инвестиционной экспертизе ФРГ

Германия настаивала на запрете трубопроводов в рамках очередного раунда санкций ЕС против РФ, но на этой неделе лидеры не смогли одобрить новый пакет из-за противодействия Словакии.

Американский инвестор Стивен Линч, - один из тех, кто хотел бы вернуть трубопроводы в эксплуатацию, - 6 мая был приглашен на встречу в министерство экономики Германии для обсуждения своих планов, отметило издание.

Согласно действующему законодательству, Берлин может блокировать смену собственников, связанных с инвесторами из стран, не входящих в ЕС, применительно к критически важным объектам инфраструктуры, если подобная сделка будет сочтена "угрозой общественному порядку или безопасности Германии".

Поскольку компания, управляющая газопроводом, - Nord Stream, базируется в Швейцарии, - по существующим правилам она не подлежит инвестиционной экспертизе.

В кабмине ФРГ заявили депутатам от "зеленых", что поддерживают усилия Еврокомиссии по "постепенному прекращению импорта энергоносителей из России в ЕС". "Это внесет важный вклад в повышение энергетической независимости и безопасности ЕС", - добавили там.

Германия уже не закупает российский трубопроводный газ. Российский сжиженный природный газ также не поступает на СПГ-терминалы ФРГ.

Администрации Трампа предлагали перезапустить прокачку

Как ранее писала FT, близкий друг президента РФ Владимира Путина - Маттиас Варниг (Matthias Warnig), занимавший пост директора дочерней компании "Газпрома" - Nord Stream 2, предлагал администрации Дональда Трампа перезапустить прокачку газа из РФ.

В материале от 2 марта FT отмечала, что Варниг предлагал американским инвесторам убедить Вашингтон заключить соглашение с "Газпромом", которое позволило бы запустить прокачку газа по неповрежденной трубе "Северного потока - 2". Инвесторы из США в этом случае номинально стали бы участниками сделки и могли бы получить деньги "просто так", писало издание.

При этом требовалось, чтобы Вашингтон снял санкции с Москвы, а Германия согласилась вновь принимать российский газ.