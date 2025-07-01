Оборот Latvijas gāze в прошлом году сократился на 43%

Оборот АО "Latvijas gāze" в прошлом году составил 91,068 млн евро, что на 43% меньше, чем годом ранее, а прибыль - 13,234 млн евро по сравнению с убытками годом ранее, свидетельствуют данные "Firmas.lv".

В сообщении руководства к годовому отчету "Latvijas gāze" поясняется, что в прошлом году на рынках природного газа уменьшилась неопределенность по поводу поставок и цен на газ, но по-прежнему сохранялись факторы, заставляющие участников рынка действовать проактивно. Так, хотя в марте прошлого года цена на природный газ была самой низкой с июня 2021 года, после этого цены существенно выросли.

Одним из главных факторов, влияющих на цены газа, является регулирование Европейского союза (ЕС), которое обязывает к 1 ноября конкретного года заполнить газохранилища не менее чем на 90% их объема. Соответственно, спрос на природный газ увеличивается независимо от практических потребностей, так как компании, в том числе "Latvijas gāze", должны покупать газ независимо от рыночной цены.

Как отмечает руководство "Latvijas gāze", надежду вселяют подготовленные Европейской комиссией в марте этого года предложения по изменениям регулирования, чтобы разрешить странам ЕС закачивать газ в хранилища круглый год. Это позволит рынку саморегулироваться и обеспечит более выгодные цены на газ для конечных потребителей.

Кроме того, на цены и рынок природного газа влияют геополитические события. 31 декабря прошлого года истек договор о транзите природного газа между Украиной и Россией, и теперь страны Центральной Европы, не имеющие доступа к морю, должны полагаться на системы передачи природного газа соседних стран и альтернативные источники поставок.

Одним из главных вызовов для рынка газоснабжения, в том числе для "Latvijas gāze", является низкое потребление природного газа по сравнению с довоенным уровнем. Хотя потребление природного газа в Латвии в прошлом году выросло на 6,6%, оно до сих пор не вернулось на уровень до начала войны в Украине. Похожая ситуация наблюдается и в других странах Европы, где потребление домохозяйств по-прежнему остается низким.

Снизилось потребление газа и работающими на газе термоэлектростанциями под влиянием возросших производственных мощностей возобновляемых источников энергии. Хотя потребление в промышленном секторе по сравнению с прошлым годом немного увеличилось, оно до сих пор не вернулось на довоенный уровень. Дополнительно на это влияет слабая общая экономическая активность в еврозоне, отмечается в сообщении руководства предприятия.

"Latvijas gāze" продолжает переговоры с ответственными учреждениями энергетической отрасли о компенсации убытков в размере 21,88 млн евро, возникших у компании в 2023 году при выполнении требований, вытекающих пз правил Кабинета министров.

В сообщении руководства также говорится, что в ноябре 2024 года во время процесса выкупа компании менеджментом члены правления Айгарс Калвитис, Элита Дреймане и Эгилс Лапсалис посредством принадлежащей им компании ООО "Energy Investments" и литовского предприятия "Haupas" приобрели принадлежащие российскому предприятию "Газпром" 34% акций "Latvijas gāze" у компании "Qudrah International SPC". ООО "Energy Investments" приобрело 27,85% акций "Latvijas gāze", а "Haupas" - 6,15%.