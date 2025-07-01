Жители Латвии уезжают из-за низкого дохода, а не из-за кредитов

Латвийское общество продолжает сталкиваться с одним из, пожалуй, самых серьёзных демографических вызовов — миграцией. Жители по-прежнему покидают страну по разным причинам: учеба, работа, воссоединение с близкими — зачастую без чёткого плана вернуться обратно. Ответить на вопрос, почему человек покидает место, где родился и вырос, непросто. Это не всегда просто «поиск лучшей жизни», как это часто интерпретируется.

Согласно данным исследования, проведённого АО «4finance», наиболее часто упоминаемые причины — низкий уровень оплаты труда и трудности с поиском подходящей работы в Латвии. Почти 24% респондентов указали низкую зарплату как личную причину отъезда, а более 25% — как причину отъезда своих близких. Проблемы с трудоустройством также часто становятся фактором, способствующим миграции: 13,84% указали это, говоря о себе, и 20,06% — в отношении своих родных.

Хотя финансовое напряжение действительно играет заметную роль в опыте мигрантов, данные показывают, что кредитные обязательства являются довольно редкой основной причиной отъезда. Лишь 4,5% респондентов признались, что на их решение повлияла невозможность погасить быстрый кредит. Ещё 2,42% указали трудности с выплатами по банковской кредитной линии, а 1,73% — неспособность вернуть долги родственникам или знакомым. При описании причин отъезда близких кредитные обязательства упоминаются ещё реже: только 1,29% указали на проблемы с быстрыми кредитами, 2,29% — с банковской кредитной линией, и 1,43% — долги перед родственниками или знакомыми. Эти данные ясно показывают: хотя долговая нагрузка в отдельных случаях может способствовать отъезду, она далеко не главная причина, по которой люди принимают решение покинуть Латвию.

Исследование также указывает на то, что среди тех, кто уже покинул страну, финансовые трудности часто идут рука об руку с другими факторами — низкой зарплатой, слабой социальной защитой и политической нестабильностью. Люди, которые сталкиваются с этими проблемами, чаще испытывают затруднения с погашением банковских кредитных линий. Интересно, что лишь в редких случаях респонденты одновременно отмечали проблемы с выплатами как по быстрым, так и по банковским кредитам. В ответах, касающихся личного опыта, респонденты называют целый ряд причин: низкая зарплата, сложности с трудоустройством, чрезмерная налоговая нагрузка, политическая нестабильность и только затем — финансовые обязательства.

Аналогичная картина наблюдается и в ответах, где речь идёт о близких, которые уехали за границу. Те, кому было трудно найти подходящую работу и кто получал низкую зарплату, чаще сталкивались с невыплатами по банковским кредитам. А если к этим условиям добавлялись слабая социальная защита и политическая нестабильность, то отмечались также проблемы с возвратом долгов родственникам или знакомым.

Наиболее распространённое сочетание причин отъезда близких включает: трудности с поиском работы, низкий уровень зарплат, чрезмерную налоговую нагрузку и слабую систему социальной поддержки. К этим факторам часто присоединяется и неспособность погашать кредиты, что указывает на устойчивую финансовую нестабильность как важную причину отъезда.

В этом контексте особенно важно говорить о финансовой грамотности — умении управлять своими доходами, принимать обоснованные решения и планировать будущее. Это не только умение составлять бюджет — это образ мышления, позволяющий человеку видеть более широкую картину, оценивать альтернативы и не поддаваться краткосрочному давлению. Укрепление уровня финансового образования может помочь людям не только справляться с повседневными трудностями, но и уменьшить ощущение, что единственный путь к достойной жизни — за пределами Латвии.

«Для нас, как представителей финансовой отрасли, это важный сигнал: большинство людей не хотят уезжать — они просто ищут возможность жить достойно здесь, в Латвии. Поэтому мы считаем крайне важным продолжать создавать решения, которые помогают людям стабилизировать своё финансовое положение и строить будущее именно здесь, а не за рубежом»,— подчёркивает Гвидо Эндлерс, исполнительный директор АО «4finance» в Латвии.