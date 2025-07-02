Дональд Трамп через полгода после возвращения в Белый дом подошел к исполнению своего главного предвыборного обещания «сделать Америку великой», а американцев — богатыми. Но как всегда эксперты в один голос говорят, что будет ровно наоборот.

Конгресс вот-вот утвердит законопроект о снижении налогов, который официально называется «Один Большой и Прекрасный Закон». В результате американцы заживут привольно, а США ждет невиданный экономический бум, обещает Трамп и торопит подконтрольный ему Сенат принять One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) до Дня независимости 4 июля.

Однако экономисты и даже соратники американского президента предупреждают, что его большой и прекрасный закон ещё больше раздует гигантский госдолг и дефицит бюджета США, сократит доходы населения и бизнеса, уронит курс доллара и подорвет влияние Америки в мире.

Закон предполагает снижение налогов почти на 4 триллиона долларов на ближайшее десятилетие, а также увеличение расходов на оборону и охрану границы от нелегальных иммигрантов. Но где взять деньги на такие расходы? Можно сократить ассигнования из казны и увеличить ее доходы за счет налогов и сборов. Трамп придумал урезать субсидии на здравоохранение и «зеленую» энергетику. И рассчитывает, что казенные сборы вырастут благодаря повышению импортных пошлин и росту экономики в ответ на снижение налогового бремени.

Белый дом уверен, что в результате за 10 лет расходы бюджета уменьшатся на 1,6 триллионов долларов, дефицит — на 8 триллионов долларов, а долг сократится относительно размера экономики до 94% с 97% благодаря росту этой самой экономики на 3% в год за счет оживления потребления и инвестиций в ответ на снижение налогов.

«Я извиняюсь, но цифры Белого дома — полный абсурд», — возражает Джессика Ридл, эксперт по налоговой и бюджетной политике из американского исследовательского центра Manhattan Institute.

«Самые осторожные прогнозы экономистов близко не подходят к таким оценкам роста и сокращения расходов», — пишет Ридл, работавшая до этого экономистом в Сенате и на президентских кампаниях Митта Ромни в 2012 году и Марко Рубио в 2016 году.

Даже спонсор и поклонник Трампа Илон Маск назвал закон «отвратительной мерзостью».

По расчетам беспартийного Бюджетного офиса Конгресса, «большой и прекрасный закон» за 10 лет увеличит дыру в казне на 3,4 триллиона долларов, а госдолг — до 124% с 97% ВВП.

И это при том, что Бюджетный офис оценивает последствия только этого закона. А помимо него на экономику влияют два других масштабных начинания второго срока Трампа — торговая война со всем миром и масштабная депортация мигрантов из Америки.