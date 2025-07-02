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«Чума и холера»‎: как путинский друг Тимченко снабжает газом ФРГ 1 671

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Сжиженный газ, в отличие от трубопроводного, носит глобальный характер.

Сжиженный газ, в отличие от трубопроводного, носит глобальный характер.

"Ямал СПГ" почти не платит налогов в России, но считается оружием мягкой силы Кремля.

Германская госкомпания SEFE заказала около 50 партий сжиженного природного газа на 2025 год у российского "Новатэка", сообщила телерадиокомпания SWR. Левые политики и экоактивисты потребовали запретить СПГ из России.

Журналисты ссылаются на данные правительства ФРГ, переданные в ответ на парламентский запрос оппозиционной Левой партии. Как пишет SWR, морские танкеры-газовозы выходят из порта Сабетта на Ямале, откуда доставляют СПГ в Дюнкерк, Зебрюгге, Бильбао. Там газ разжижают и подают в газотранспортную систему ЕС, по которой он доходит до Германии.

Депутат бундестага от Левой партии Кристиан Гёрке назвал поставки СПГ из России "чумой и холерой, фактически лицензией на печатание денег для военно-промышленного комплекса России". Законодатель призвал ввести санкции и запретить поставки российского СПГ в Европу.

"SEFE вносит значительный вклад в растущие доходы России от торговли СПГ, которая перекачивает больше денег в российскую военную казну, чем Украина получает в виде гуманитарной помощи", - сказали SWR в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe. Там также призвали запретить российский СПГ.

Проект "Ямал СПГ", откуда в Европу поступает российский СПГ, - совместное предприятие "Новатэка" (50,1%), французского концерна TotalEnergies (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и китайского Фонда Шелкового пути (9,9%). Это международный консорциум, где иностранцам принадлежит почти половина акций и, соответственно, прибыли.

Власти РФ дали проекту обширные налоговые льготы: нулевую экспортную пошлину и нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом "Ямал СПГ" почти не платит налогов в России, отмечал ранее экономический обозреватель DW Андрей Гурков.

"Хотя "Новатэк" не является российской госкомпанией, контрольный пакет акций принадлежит связанному с Путиным олигарху Тимченко, который был с Путиным в КГБ", - сказал SWR бывший газовый трейдер из России на условиях анонимности. По данным российского Forbes на сентябрь 2024 года, 24,6% в компании принадлежали Леониду Михельсону, 23,5% - Геннадию Тимченко.

"SEFE закупает российский СПГ исключительно в рамках действующего, не подлежащего расторжению старого контракта", - объяснила компания в ответ на запрос SWR. Там допустили, что могут прекратить импорт в случае введения запрета на уровне ЕС.

Компания SEFE (Securing Energy For Europe) - бывшая Gazprom Germania, немецкий дочерний холдинг российского "Газпрома". В ноябре 2022 года фирма была национализирована властями ФРГ. Тогда Москва ввела против нее санкции. Но, чтобы не срывать поставки газа, власти РФ сделали исключение и разрешили экспорт до 2040 года.

17 июня 2025 года Еврокомиссия представила план полного отказа от российского газа, в том числе СПГ, до конца 2027 года. Заместить долю РФ на рынке должен газ из Катара, США и стран Северной Африки.

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#сжиженный газ
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(1)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Ну так не просто ж так члены одной этнической ОПГ России стали богаче в 2024 году на 26 млрд долларов.😎 Но спектакль хороший,актеры великолепные,хотя многие непрофессиональные. Путину с Зеленским я б дал особую премию за талант разводить свои народы ,при этом эти народы ещё и сами себя уничтожают и радостно хлопают в ладоши своим клоунам.

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