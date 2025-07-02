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Экспорт газа из РФ в Европу по трубе упал до уровней 1970-х 1 626

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2025
Deutsche Welle
Экспорт газа из РФ в Европу по трубе упал до уровней 1970-х

В этом году "Газпром" прокачал европейским клиентам лишь 8,33 млрд кубометров газа. В годовом исчислении экспорт газа на некогда крупнейший рынок сбыта обвалился еще на 47 процентов.

Прекращение контракта на транзит российского газа через Украину ударило по последним поставкам "Газпрома" в страны Европы. В текущем году российская газовая монополия прокачала европейским клиентам лишь 8,33 млрд кубов газа, сообщило в среду, 2 июля, агентство Reuters на основании суточной статистики "Турецкого потока" - последнего действующего трубопровода для поставок российского газа в Европу.

В сравнении с тем же периодом прошлого года (15,5 млрд кубов), экспорт "Газпрома" на некогда крупнейший рынок сбыта обвалился еще на 47 процентов, а по итогам года едва ли превысит 16 млрд кубометров - предельную мощность европейской ветки "Турецкого потока".

Значения 1970-х годов

Так мало газа в Европу Россия не экспортировала с начала 1970-х годов. В 1975 году в Европу было поставлено 19,3 млрд кубометров, а в 1980-м, после сделки "газ в обмен на трубы" и заключения крупного контракта с Германией, - уже 54,8 млрд. Перед началом войны с Украиной экспорт трубопроводного газа в Европу достигал 200 млрд кубов и с тех пор сократился в 12 раз.

Агентство Reuters отмечает, что пристроить лишний газ "Газпрому" фактически некуда. Газопровод "Сила Сибири" в Китай, запущенный в 2019 году, компенсирует лишь пятую часть утраченных объемов, а годы переговоров о строительстве новой трубы так ничем и не закончились. Провалился и проект газового хаба в Турции, который Кремль анонсировал в 2022 году, рассчитывая открыть новую европейскую газовую биржу и перекроить местный рынок.

В прошлом году добыча "Газпрома" составила 416,19 млрд кубометров, из них 355,23 млрд удалось продать на внешнем и внутреннем рынках. В результате у "Газпрома" осталось около 60 млрд кубов нереализованного газа - объем, сопоставимый с годовой добычей некоторых газодобывающих стран (55 млрд кубометров в ОАЭ) и втрое превышающий годовое потребление в Польше (20 млрд кубов).

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#экспорт #газпром #газопровод
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го июля

    Прекрасно!

    3
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