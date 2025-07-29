Baltijas balss logotype

Суд: после отмены рейса Air Baltic обоснованно не возместила расходы пассажира 1 1347

Дата публикации: 29.07.2025
LETA
Суд: после отмены рейса Air Baltic обоснованно не возместила расходы пассажира

После того, как латвийская авиакомпания Air Baltic в начале 2021 года отменила рейс Вильнюс-Берлин, а один из пассажиров выбрал маршрут в 8 раз длиннее, компания не обязана возмещать ему расходы, окончательно постановил суд.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) 16 июля отклонил жалобу физического лица. Суд подтвердил законность заключения Литовской администрации безопасности на транспорте (ЛАБТ), сообщил суд.

Спор возник после того, как ЛАБТ не удовлетворила жалобу пассажира на действия Air Baltic, которая отменила рейс и не предложила другой в тот же день, а также не согласилась изменить рейс на выбранный пассажиром маршрут Вильнюс-Рига, Рига-Амстердам и Амстердам-Франкфурт. Пассажир сам приобрел билеты на этот маршрут, а также билет на поезд Франкфурт-Берлин, попросив авиакомпанию возместить ему расходы в размере 679 евро.

ЛАБТ указала, что выбранная лицом поездка не считалась поездкой на аналогичных условиях, и поэтому Air Baltic не была обязана возмещать ему расходы.

  • MI
    Marija Ivanova
    29-го июля

    Это конечно безобразие. Человеку расчитывает на компанию, она его подводит, и руки вытирает. Может у человека обязательства, или событие типа чьих-то похорон, или что-то эестренное... Ну в таких случаях разве что страховку можно купить, когда это очень важно. Но вообще свинство конечно. Понимаю человека, наверное там действительно что-то важное было, раз человек через 2 стыковки и поезд потащился.

