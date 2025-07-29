Суд: после отмены рейса Air Baltic обоснованно не возместила расходы пассажира

После того, как латвийская авиакомпания Air Baltic в начале 2021 года отменила рейс Вильнюс-Берлин, а один из пассажиров выбрал маршрут в 8 раз длиннее, компания не обязана возмещать ему расходы, окончательно постановил суд.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) 16 июля отклонил жалобу физического лица. Суд подтвердил законность заключения Литовской администрации безопасности на транспорте (ЛАБТ), сообщил суд.

Спор возник после того, как ЛАБТ не удовлетворила жалобу пассажира на действия Air Baltic, которая отменила рейс и не предложила другой в тот же день, а также не согласилась изменить рейс на выбранный пассажиром маршрут Вильнюс-Рига, Рига-Амстердам и Амстердам-Франкфурт. Пассажир сам приобрел билеты на этот маршрут, а также билет на поезд Франкфурт-Берлин, попросив авиакомпанию возместить ему расходы в размере 679 евро.

ЛАБТ указала, что выбранная лицом поездка не считалась поездкой на аналогичных условиях, и поэтому Air Baltic не была обязана возмещать ему расходы.