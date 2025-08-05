Прием урожая начался, но качество зерна настолько плохое, что оно годится только на корм скоту. Предприятие "Dobeles dzirnavnieks" впервые в своей практике сталкивается с проросшим рапсом, а хлебопекарные предприятия тревожит ожидаемый урожай ржи.

"Качество ранних сортов озимой пшеницы тоже никуда не годится. Там только кормовое зерно. […] Такого сезона мы не припомним за все время работы", - говорит председатель правления "Dobeles dzirnavnieks" Кристапс Амсилс.

Уборка озимого ячменя завершена. Сейчас начался сезон рапса, но он настолько переувлажнен, что начал прорастать. Ожидаемый урожай ржи также вызывает беспокойство.

"Пшеницу выращивают везде, ее можно привезти. А вот с рожью сложнее. У нас особая рожь, подходящая для латвийского ржаного хлеба. Та, что выращена в Польше или Германии, нам не совсем подходит. И нас сильно тревожит урожай ржи в Латвии", - отмечает член правления ООО "Lāči" Нормундс Скаугис.

В Федерации предприятий пищевой промышленности отмечают, что влияние дождей на производителей продуктов и потребителей будет ощущаться еще долго.

"Нельзя сказать, что сырья не будет. Но вопрос в том - по какой цене и какого качества. Удастся ли осенью что-то посеять? Все это отразится на переработке продуктов, на хлебе. Траву для скота тоже не удалось скосить в нужных объемах. Ком нарастает, ситуация - драматическая", - подчеркивает председатель совета федерации Инара Шуре.