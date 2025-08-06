Если Латвия улучшит систему образования, структуру инвестиций, здравоохранение и бизнес-среду, то догнать соседние Литву и Эстонию мы сможем через 15 или 25 лет, заявил экономист Банка Латвии Олег Краснопёров в эфире TV24, сообщает Neatkarīgā .

Он объяснил, что Латвии необходима долгосрочная целеустремлённость. Если действительно будут сделаны улучшения в образовании, инвестиционной структуре и других факторах, влияющих на экономический рост, можно рассчитывать, что темпы экономического роста Латвии увеличатся на один-два процентных пункта по сравнению с нынешними двумя процентами в год.

"Если разница в уровне доходов между Латвией и Эстонией сейчас составляет 15%, а с Литвой — 30%, то, увеличивая рост на один процентный пункт в год, мы сможем догнать их за 15–25 лет", — пояснил экономист.

По его словам, когда в 2004 году Латвия вступала в Европейский союз, говорилось, что приблизительно за такой же период можно будет достичь среднего уровня ЕС. Тогда был экономический бум, снижались банковские процентные ставки, развивалось строительство, рынок недвижимости, и многим казалось, что это будет продолжаться вечно.

"Но если мы фундаментально ничего не делаем для латвийской экономики — не улучшаем здравоохранение и бизнес-среду, то основа экономики остаётся прежней, и рост рано или поздно закончится. В 2009 году так и произошло", — отметил Краснопёров.

Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе экономика зависит от её фундамента — качества образования, структуры инвестиций и других факторов.

"Конечно, в краткосрочной перспективе мы можем добиться экономического роста даже на 10% в год, если будут увеличены государственные расходы — то есть за счёт внешнего долга. Но за это придётся расплачиваться уже следующему правительству. Учитывая, что выборы у нас каждые четыре года, у власти всегда есть сильная мотивация наращивать расходы немедленно, чтобы обеспечить кратковременный экономический подъём", — считает экономист Банка Латвии.