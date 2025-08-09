Совет по железнодорожному транспорту (ЦСЖТ) ввел временный запрет на перевозку угля в российский порт Усть-Луга (железнодорожная станция Лужская) со всех станций Казахстана в адрес получателя ООО Универсальный перегрузочный комплекс, сообщает Reuters со ссылкой на заявление казахстанской железной дороги.

Уголь из Казахстана экспортируется через российские порты и не подпадает под санкции Евросоюза, введенные с февраля 2025 года.

Российский порт Усть-Луга используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу, по данным Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Однако введенные в феврале 2025 года в рамках 16-го пакета санкции Евросоюза (ЕС) на осуществление любых сделок с рядом российских портов привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы, по данным министерства.

Власти Казахстана провели переговоры с представителями ЕС в рамках 18-го пакета санкций, по итогам которых европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля.

По данным министерства, Казахстан снизил экспорт угля в ЕС в 2024 году до 5,2 миллиона тонн угля с 6,1 миллиона тонн в 2023-м. В январе–мае 2025 года вывоз угля из Казахстана в ЕС составил 1,6 миллиона тонн или 38,5% от общего объема экспорта угля страной.

ЦСЖТ — межгосударственный орган, регулирующий работу железных дорог, в состав которого входят Россия, Белоруссия, Молдавия, страны Центральной Азии, Закавказья и Прибалтики.