В первой половине 2025 года число ликвидированных в России компаний существенно превысило число вновь зарегистрированных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Так, за шесть месяцев в стране закрылось почти 141 тысяча юридических лиц, тогда как открылось лишь около 95 тысяч — разница в 1,5 раза. Подобный перевес в сторону закрытий фиксируется впервые с 2022 года, отмечает издание.

Больше всего ликвидаций пришлось на торговлю, строительство и обрабатывающую промышленность — отрасли, особенно чувствительные к росту издержек и снижению потребительского спроса. В ряде регионов фиксируется волна банкротств среди застройщиков. Так, в Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК «Стройпроект Групп», а в Ростове-на-Дону был признан банкротом СК «Донстрой».

Среди прекративших деятельность — российские fashion-бренды ME и I AM Studio. Также ликвидацию начали иностранные компании, заявившие об уходе с российского рынка еще в 2022 году, включая H& M и Microsoft.

В сложной ситуации оказались и автодилеры: нестабильные поставки, ограниченный ассортимент, снижение спроса и рост расходов на импорт поставили под угрозу выживание этого сектора. По оценкам опрошенных изданием экспертов, до конца года в России может закрыться каждый пятый автосалон. Один из крупнейших игроков, «Ключавто», уже почти втрое сократил число юрлиц.

На микрофинансовом рынке мелкие МФО уходят под давлением конкуренции и регулирования. Только в июне прекратили работу 11 организаций, включая «РД Онлайн» и «Евраз».

На фоне общего спада заметен рост регистраций в отраслях, ориентированных на добычу полезных ископаемых, IT, консалтинг, логистику, внутренний туризм и электронную торговлю, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В то же время в таких сферах, как телеком, транспорт, строительство, химия, аграрный сектор и услуги регистрируется минимальное число новых юрлиц, добавила глава экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. Причины — высокая конкуренция, сложный вход на рынок, рост тарифов и необходимость значительных инвестиций.

Как поясняет Владимир Чернов, рост «смертности бизнеса» во многом вызван высокими кредитными ставками (в июне ключевая ставка составляла 21%), снижением оборотных средств, усилением фискального контроля и ужесточением требований по маркировке, перевозкам и персональным данным. Кроме того, налог на прибыль вырос с 20 до 25%, а ФНС активизировала зачистку неактивных и фиктивных юрлиц.

Екатерина Авдеева считает, что очищение рынка от фиктивных компаний — позитивный процесс: он повышает прозрачность, улучшает налоговую дисциплину и устраняет недобросовестную конкуренцию. Однако она признает, что многие реальные компании страдают от задержек платежей и не справляются с долговой нагрузкой.

Массовые ликвидации, по словам Чернова, могут повлечь за собой снижение деловой активности, падение налоговых поступлений, рост безработицы и ухудшение инвестиционного климата. Снижение конкуренции также приведет к стагнации качества и инноваций.

Чтобы повысить устойчивость бизнеса, необходимо снижать процентные ставки, смягчать регуляторные требования и развивать программы акселерации. Кроме того, важен доступ к альтернативному финансированию — через краудфандинг и краудлендинг, отмечает Даниил Гоненко, доцент РАНХиГС.