Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кривые дорожки торговли: экспорт Латвии в Россию вырос, на Украину - упал 1 1350

Бизнес
Дата публикации: 12.08.2025
LETA
Изображение к статье: Кривые дорожки торговли: экспорт Латвии в Россию вырос, на Украину - упал

В июне этого года по сравнению с июнем 2024 года экспорт Латвии в Россию вырос на 7,2% до 71 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В наибольшей степени рост был обусловлен увеличением экспорта текстильных материалов и текстильных изделий на 4,9 млн евро (65,4%).

Импорт из России в июне уменьшился на 86,4% до 4,7 млн евро. Снижение в основном было обусловлено уменьшением импорта продукции пищевой промышленности и минеральных продуктов соответственно на 13,2 млн евро и 10,6 млн евро.

Экспорт в Беларусь в июне уменьшился на 30,2% до 8,9 млн евро. Снижение в основном связано с сокращением экспорта пластмассы, каучука и изделий из них на 1,4 млн евро (87,1%).

Импорт из Беларуси в июне уменьшился на 56,3% до 8,2 млн евро. Больше всего на сокращение повлияло снижение импорта животных и растительных жиров и масел на 6,1 млн евро (54,6%).

Экспорт в Украину в июне уменьшился на 50,4% до 14,9 млн евро. Снижение в основном было вызвано сокращением экспорта механизмов, механических устройств и электрического оборудования на 1,5 млн евро (40%).

Импорт из Украины в июне уменьшился на 5,5% до 21,7 млн евро. Снижение в основном было связано с сокращением импорта продукции химической промышленности и смежных отраслей на 2 млн евро (27,2%).

В целом за первые шесть месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 9,72 млрд евро, что на 3,9% или 365,2 млн евро больше, чем за соответствующий период 2024 года, а импорт составил 11,34 млрд евро, что на 7,9% или на 829,7 млн евро больше.

Таким образом, оборот внешней торговли Латвии за первые шесть месяцев 2025 года в фактических ценах составил 21,06 млрд евро, что на 6% или на 1,195 млрд евро больше, чем за соответствующий период 2024 года.

×
Читайте нас также:
#импорт #Латвия-Россия #торговля #экспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
12
3
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео