В июне этого года по сравнению с июнем 2024 года экспорт Латвии в Россию вырос на 7,2% до 71 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В наибольшей степени рост был обусловлен увеличением экспорта текстильных материалов и текстильных изделий на 4,9 млн евро (65,4%).

Импорт из России в июне уменьшился на 86,4% до 4,7 млн евро. Снижение в основном было обусловлено уменьшением импорта продукции пищевой промышленности и минеральных продуктов соответственно на 13,2 млн евро и 10,6 млн евро.

Экспорт в Беларусь в июне уменьшился на 30,2% до 8,9 млн евро. Снижение в основном связано с сокращением экспорта пластмассы, каучука и изделий из них на 1,4 млн евро (87,1%).

Импорт из Беларуси в июне уменьшился на 56,3% до 8,2 млн евро. Больше всего на сокращение повлияло снижение импорта животных и растительных жиров и масел на 6,1 млн евро (54,6%).

Экспорт в Украину в июне уменьшился на 50,4% до 14,9 млн евро. Снижение в основном было вызвано сокращением экспорта механизмов, механических устройств и электрического оборудования на 1,5 млн евро (40%).

Импорт из Украины в июне уменьшился на 5,5% до 21,7 млн евро. Снижение в основном было связано с сокращением импорта продукции химической промышленности и смежных отраслей на 2 млн евро (27,2%).

В целом за первые шесть месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 9,72 млрд евро, что на 3,9% или 365,2 млн евро больше, чем за соответствующий период 2024 года, а импорт составил 11,34 млрд евро, что на 7,9% или на 829,7 млн евро больше.

Таким образом, оборот внешней торговли Латвии за первые шесть месяцев 2025 года в фактических ценах составил 21,06 млрд евро, что на 6% или на 1,195 млрд евро больше, чем за соответствующий период 2024 года.