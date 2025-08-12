Овощной вклад в инфляцию: экономисты объяснили, почему в Латвии цены растут 4 1734

Бизнес
Дата публикации: 12.08.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Потребительские цены в Латвии в июле этого года выросли на 3,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные ЦСУ.

Наибольшее влияние на изменение потребительских цен в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,8 процентного пункта).

В этой группе цены выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен оказал кофе (+34,2%). Также подорожали мясо птицы (+17,9%), свежие фрукты (+13,2%), шоколад (+29,2%), яйца (+19,3%), сливочное масло (+19,8%) вяленое, соленое или копченое мясо (+4,5%).

Кое–что стало дешевле: подешевели картофель (–9,3%), сахар (–18,7%), свежая или охлажденная рыба (–13,4%), мука и другие крупы (–3,1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос на 5,9 %.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен вырос на 3,3 %. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+7,1%). Однако отопление (–3,5%) оказалось дешевле.

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен вырос на 3,6%. За год подорожали услуги врачей–специалистов, стоматологические услуги, медицинские аналитические лаборатории и радиологические центры.

Есть мнение

Андрей Бессонов, экономист Банка Латвии:

— Высокой остается инфляция в секторе услуг, особенно трудоемких — культура, отдых, образование, ремонт и обслуживание жилья. Этому способствует рост зарплат в частном секторе, и ожидается, что ограничение повышения зарплат в госсекторе может замедлить рост цен на услуги.

В отпускной сезон путешественники заметили небольшое подорожание топлива, отражающее колебания на мировом нефтяном рынке, но в целом глобальные цены на энергоносители остаются стабильными.

Оскар Нил Малниекс, экономист:

— На первый взгляд инфляция выглядит стабильной — рост цен в июле составил 0,1% по сравнению с июнем. Однако беспокоит ситуация с продуктами: свежие овощи подешевели меньше обычного.

Отмечу проблемы сельхозпроизводителей: в июле выпало на 40% больше осадков, чем в норме, и третий год подряд погодные условия были неблагоприятными для урожая. Это может удержать цены на свежие овощи и фрукты от значительного снижения. Дополнительным фактором риска может стать повышение тарифа на тепло в Риге.

Латвийская инфляция не выглядит экстремальной на балтийском фоне — рост цен в Литве составляет около 3,8%, в Эстонии — 5,4% (из–за повышения НДС), а в еврозоне второй месяц подряд держится на уровне 2%.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Необычным стало подорожание фруктов и молочных продуктов. Цены на топливо выросли на 2,6%. Значительного роста цен на мясо, яйца или молочную продукцию ожидать не стоит, а единственным заметным риском может быть подорожание картофеля.

На нефтяном рынке к концу года ожидается избыток предложения, что будет сдерживать цены. В то же время на балтийском рынке электроэнергии наблюдаются рекордно низкие цены благодаря высокому уровню воды в Даугаве, росту солнечной генерации и увеличению мощностей хранения энергии.

Автор - Светлана Тихомирова
