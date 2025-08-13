Китай ввёл санкции против двух литовских банков — «Urbo bankas» и «Mano bankas», сообщило в среду Министерство коммерции КНР, пишет LETA со ссылкой на BNS.

Как указали в министерстве, санкции стали ответом на принятый в июле Евросоюзом 18-ю санкционный пакет против России, в который были включены два китайских банка. Таким образом ЕС стремится ограничить контакты Москвы с международными партнёрами, чтобы добиться прекращения войны в Украине.

Министерство коммерции Китая подчеркнуло, что Пекин решительно возражает против решения ЕС о санкциях, поэтому принял решение включить в ответный санкционный список два банка из ЕС — «Urbo bankas» и «Mano bankas». Организациям и лицам в Китае запрещено заключать сделки, сотрудничать и осуществлять иные действия с обеими литовскими финансовыми учреждениями.

ЕС ввёл санкции против двух китайских банков, поскольку, по оценке западных стран, они связаны с российской военной промышленностью. Министерство коммерции КНР заявило, что возражает против этих санкций и «сделает всё необходимое для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений».

Отношения Литвы с Китаем сейчас — одни из худших среди стран ЕС. В 2021 году Литва начала развивать более тесные связи с Тайванем, из-за чего Китай понизил уровень дипломатического представительства в Литве и ввёл торговые ограничения в ответ на решение тогдашнего консервативно-либерального правительства разрешить открыть в Вильнюсе представительство Тайваня с использованием названия острова, а не города Тайбэй, как принято во многих странах. По мнению Пекина, таким образом Литва выражает поддержку Тайваню как независимому государству и отвергает так называемую политику «одного Китая».

После поражения в 1949 году в гражданской войне правительство Китайской Республики бежало на остров Тайвань, в результате чего «де-факто» возникли два китайских государства: на материке была провозглашена Китайская Народная Республика, а на Тайване продолжает существовать Китайская Республика.

Китай в одностороннем порядке понизил уровень представительства в Вильнюсе до временного поверенного в делах. До этого же уровня Пекин понизил и представительство Литвы в Китае. Однако Литва по-прежнему считает, что обе миссии имеют статус посольств, и расценивает действия Китая как нарушение международного права. Литовские дипломаты в Китае больше не работают, поскольку Пекин не признаёт их статус.

В начале 2022 года Еврокомиссия подала иск в ВТО против Пекина в связи с предполагаемыми торговыми ограничениями Китая в отношении Литвы, однако разбирательство приостановлено.

По последним данным, на конец первого квартала активы «Urbo bankas» составили 668,5 млн евро (на 15,9% больше, чем годом ранее), чистая прибыль — 1,2 млн евро. Активы «Mano bankas» на конец марта составили 454,5 млн евро, прибыль — 1,076 млн евро.