По этому показателю Варшава станет передовиком в Европе и мире.

Открытие Baltic Power запланировано на следующий год. Еще через год ожидается первая подача электроэнергии с ветроэлектростанции Baltica 2.

Премьер-министр Польши заверил, что инвестиции в морские ветропарки повысят энергетическую безопасность страны. Глава польского правительства посетил строящуюся в Лебе ветроэлектростанцию Baltic Power.

Выступая перед журналистами, Дональд Туск сообщил, что эта инвестиция сможет обеспечить электроэнергией 1,5 миллиона польских домохозяйств (в Латвии и Эстонии их вместе - менее 1 миллиона).

«Стоит понимать, что Польша будет обладать самыми современными морскими ветровыми электростанциями в Европе и мире. Это следующий этап нашего грандиозного проекта, который я называю «Не болтаем, а строим», и который посвящен энергетической безопасности Польши в соответствии с современными стандартами. Речь идет о проекте, который обеспечит электроэнергией 1,5 млн домохозяйств», — сказал Дональд Туск.

В общей сложности, как ожидается, в районе Лебы будут функционировать три ветроэлектростанции. Эти инвестиции призваны обеспечить новые рабочие места.

Открытие ветроэлектростанции Baltic Power запланировано на следующий год. Еще через год ожидается первая подача электроэнергии с ветроэлектростанции Baltica 2.