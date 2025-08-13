В июне этого года в Латвии отмечен неожиданно высокий рост объемов выпуска промышленной продукции. По мнению экономистов, развитие индустрии продолжится, но, возможно, уже не такими быстрыми темпами.

Еврозона помогла со сбытом

Объемы промышленного производства в Латвии (согласно календарно скорректированным данным в сопоставимых ценах) в июне этого года по сравнению с тем же месяцем 2024 года увеличились на 7,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Рост в обрабатывающей промышленности составил 7%, в отраслях электро— и газоснабжения — 19,2%. В добывающей промышленности и разработке карьеров наблюдалось снижение на 21,1%.

По сравнению с июнем 2024 года оборот обрабатывающей промышленности в фактических ценах по календарно скорректированным данным увеличился в июне этого года на 6,4%. Оборот на внутреннем рынке вырос на 7,4%, на экспортных рынках — на 5,8%, в том числе в странах еврозоны — на 12%, за пределами еврозоны — на 0,6%.

Откат все еще возможен

Как указывает в своем комментарии этих данных Банк Латвии, во втором квартале по сравнению с первым объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 2%.

Вклад отдельных отраслей в развитие сектора со временем меняется. В конце прошлого года первые признаки восстановления продемонстрировали производство строительных материалов и древесины, затем к росту подключились производители продуктов питания, а в последние месяцы особенно активизировались секторы электроники и электротехники, а также ряд других отраслей.

БЛ, однако, предупреждает, что в третьем квартале может наблюдаться временное замедление. Ситуация с тарифами США вызвала определенную турбулентность — рост экспортных отгрузок во втором квартале может привести к снижению внешнеторговой активности в третьем.

"Так что небольшой откат не станет неожиданностью — скорее это будет возможность перевести дух перед новым подъемом. Вагон уже сдвинут с места, и общее восходящее движение сохранится. Это подтверждает и растущий оптимизм предпринимателей в промышленном секторе", — отмечает Банк Латвии.

Есть мнение

Петерис Страутиньш, экономист:

— В июне обрабатывающая промышленность Латвии показала самый высокий прирост в годовом выражении с мая 2022 года — рост составил 7%. Эти данные дополняют общую картину улучшения экономической ситуации, где важными элементами являются растущий экспорт услуг и рост реальных доходов.

2024 год стал одним из самых успешных в истории пищевой промышленности: в первом полугодии наблюдался рост на 8,3%, а в июне он достиг 8,9%. С двухлетнего спада выходит и деревообрабатывающая отрасль, где рост составил 5,6% за полугодие и 6,9% в июне. Существенное улучшение наблюдается и в отраслях, связанных с металлами, которые в начале года находились в крайне неблагоприятном положении. В июне производство в электронике выросло на 11,4% в годовом выражении, а в трех машиностроительных отраслях с доступными данными прирост составил 2,3%, 12,9% и 14,8%. Небольшое снижение еще сохраняется в металлообработке — минус 2,2%, и это же отражает общий результат инженерных отраслей за первое полугодие.

Однако, несмотря на этот рост, общий объем производства остается на уровне середины 2021 года. В июне сезонно скорректированный объем производства составлял лишь 99,69% от среднего уровня 2021 года.

Тем не менее данные по инвестициям указывают на активную работу по наращиванию будущего потенциала. Это впечатление подтверждают и новости, в которых все чаще сообщается о значительных вложениях как в производственные проекты, так и в инфраструктуру и индустриальные парки.

В середине прошлого десятилетия ежегодные инвестиции в обрабатывающую промышленность составляли около 300 миллионов евро. Средний показатель за последние три года — почти 600 миллионов. Если темпы первого квартала сохранятся, в этом году объем инвестиций может достичь 800 миллионов.

Ралфс Калниньш, экономист:

— В июле оптимизм латвийских производителей достиг самого высокого уровня за последние три года. Постепенное улучшение настроений связано с ростом объемов заказов как на внутреннем, так и на экспортном рынке. Однако опросы показывают, что с 2022 года основным фактором, ограничивающим производство, остается нехватка спроса — в настоящее время она мешает почти половине производителей.

Данные за полугодие дают хорошую возможность оценить общую картину в обрабатывающей промышленности, и на данный момент ее можно считать положительной. В предыдущие пару лет основной удар по росту нанесли энергетический кризис и рост процентных ставок на внешних рынках сбыта. Сейчас цены на энергию остаются невысокими, а процентные ставки уже год снижаются, все активнее способствуя оживлению в обрабатывающем секторе.

Введенные администрацией США тарифы будут сдерживать мировую торговлю, что неизбежно отразится и на открытой экономике Латвии. В то же время Европейскому союзу удалось избежать угрожавших ему 30% (а в какой–то момент даже 50%) тарифов на экспорт товаров в США. Однако и достигнутая договоренность о 15% тарифах не пройдет бесследно для торговли и экономики еврозоны.

Можно радоваться хотя бы краткосрочной ясности в вопросе тарифов и утешать себя мыслью, что все могло быть еще хуже. Но нужно помнить, что ситуация может быстро измениться, поскольку политический курс президента США Дональда Трампа трудно предсказуем. Кроме того, детали торгового соглашения пока остаются неясными. До сих пор неизвестно, что произойдет с обещанными ранее тарифами по отдельным отраслям. Положительным моментом является снижение пошлин на автомобили — с прежних 25% до 15%. Однако для латвийских производителей остается особенно важным вопрос о тарифах на продукцию деревообработки, которая до сих пор включалась в список исключений.