Национальная авиакомпания Латвии airBaltic в первом полугодии работал с убытками в 1,7 млн евро по сравнению с убытками в 88,8 млн евро в первом полугодии 2024 года.

Оборот концерна airBaltic в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3 % и составил 349,6 млн евро.

В первой половине 2025 года авиакомпания перевезла в общей сложности 3,9 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем за тот же период годом ранее. Из них 2,4 млн пассажиров были перевезены по маршрутной сети авиакомпании и 1,5 млн — в рамках услуг аренды самолётов с экипажами (ACMI).

Общее количество выполненных рейсов, включая ACMI, в первом полугодии этого года составило 36 400, что на 6,6% больше. Из них 22 800 рейсов были выполнены по маршрутной сети авиакомпании (рост на 3,5 %), а 13 500 — в рамках ACMI (рост на 12,4 %).

Средняя заполняемость кресел airBaltic в первой половине года составила 78,2%, что на 1,3 п.п. выше, чем в первом полугодии 2024 года.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налогов, износа, амортизации, арендных платежей и отчислений по судебным делам (EBITDAR) составила 50,9 млн евро против 76,5 млн евро год назад.

Ранее сообщалось, что в 2024 году концерн airBaltic завершил год с аудированным убытком в 118,159 млн евро против прибыли годом ранее. В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров (рост на 13%) и выполнила 47 000 рейсов (рост на 7%).

airBaltic — латвийская национальная авиакомпания, совершающая пассажирские и грузовые перевозки. Штаб-квартира расположена в Риге. Имеет четыре базовых аэропорта: Рижский международный аэропорт (основной) и три дополнительных.

Контрольный пакет акций компании принадлежит латвийскому государству (97,97%), а оставшиеся 2,03% принадлежат частным акционерам. В январе 2025 года Lufthansa Group объявила об инвестициях в миноритарный пакет акций airBaltic. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца августа.

Правительство Латвии еще года назад постановило, что государство после IPO должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании.