Военный бум, который российская экономика переживала в 2023-24 гг., окончательно сошел на нет. В июле 2025 года экономический рост в стране практически остановился: его темпы составили 0,4% год к году, отчиталось в среду Минэкономразвития.

По сравнению с июнем (1%) экономика замедлилась в 2,5 раза, а по сравнению с декабрем прошлого года (4,5%) — в 11 раз.

На грани стагнации — с 0,7% роста — оказалась промышленность. А отрасли, которые бурно росли в прошлом году, скатились в глубокую рецессию. Производство одежды обвалилось на 7%, мебели — на 12%, электрооборудования — на 6,5%. До 10,2% ускорился спад в металлургии.

В минусе на 1,1% за январь–июль оказалось производство продуктов питания, на 1,5% сократились грузоперевозки. Даже в отраслях ВПК (производство «готовых металлических изделий», производство «компьютеров, электроники и оптики») темпы роста упали 3,5-5 раз.

«Экономика, очевидно, начинает страдать из-за дисбалансов, которые накопились за время войны», — говорит Лиам Пич, старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics. Более 20 триллионов рублей, которые государство раздало военным, контрактникам и оборонным заводам, породили иллюзию богатства. Но расплата пришла в виде всплеска инфляции, повышения процентных ставок и нарастающих проблем у бизнеса.

Сейчас экономика «балансирует на грани рецессии», отмечает Татьяна Орлова, ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economiсs. Если Кремль решит продлить войну, «дополнительные жесткие санкции», вероятно, нацеленные на энергетический сектор, могут спровоцировать спад экономики, считает она.

Минэкономразвития, которое изначально ожидало роста ВВП в этом году на 2,5%, снизило прогноз до 1,5%. МВФ предрекает экономике РФ замедление до 0,9% с 4,3% годом ранее, а опрошенные ВШЭ экономисты — до 1,2%. Центробанк прогнозирует рост в этом году в 1-2%, а в следующем — лишь 0,5-1,5%.

Избыток средств, который использовался для стимулирования экономики, иссякает, констатирует экономист Владислав Иноземцев. Чтобы дальше поддерживать военную промышленность, властям придется повышать налоги и изымать ресурсы из гражданских секторов, а это будет тормозить рост, поясняет он.

«Экономика может и, скорее всего, будет снижаться в 2025 году, — сказал Иноземцев The Moscow Times. — Реальных причин для роста не было, даже в начале года».