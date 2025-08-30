Взять и поделить! В Риге полным ходом идет тихая приватизация

На чьих площадях стоит ваш дом и что надо сделать, чтобы урегулировать правовые отношения? Приватизация столичного имущества далеко не завершена: процесс, можно сказать, в самом разгаре. Рассказываем сегодня о том, как земельные вопросы в столице пересмотрят для 118 258 квартир.

Все решается нажатием политической кнопки

Комитет по городской собственности определяет рамочные условия для огромных объемов недвижимости в столице. Руководит данным рабочим органом Дайнис Лоцис (Национальное объединение). Каждое заседание начинается с того, что председатель Комиссии по приватизации жилых домов самоуправления Риги Расма Фреймане зачитывает проекты решений: к примеру, в здании по улице Бруниниеку, 72а, имеется нежилое помещение площадью 36 кв. м. – не мешало бы изменить его статус. (Кто бы сомневался – такая хорошая локация, можно устроить целую квартиру со всеми удобствами!)

«Арендаторы выступили с предложениями об отчуждении имущества, которое не могли приватизировать», – мотивирует госпожа Фреймане целый перечень объектов недвижимости. Их утверждает Комитет, затем голосует Рижская дума, как правило, без обиняков. Аналогично решаются вопросы сдачи в аренду помещений для операторов сотовой связи или для общественных организаций. Так, Центр народного костюма получил возможность размещения до 2031 года... Депутат Инна Дьери («Суверенная власть» / «Новолатыши») интересуется расценками аренды – взяты ли в расчет проценты инфляции? На это чиновники ответить, увы, не могут. Но – голосуют «за» подготовленные проекты.

Железная поступь приватизации

Несмотря на то, что слово «приватизация» вроде как должно было остаться в 1990-х годах – в структурах Рижской думы процесс идет полным ходом.

Соответствующая комиссия имеет весьма разветвленную структуру: например, «Отдел подготовки объектов недвижимого имущества», «Часть правового надзора», «Отдел администрирования использования земли», «Бюро» с отдельными специалистами – по аукционам, закупкам, персоналу... В общей сложности 59 сотрудников!

Чем занята комиссия?

Расма Фреймане, председатель Комиссии по приватизации жилых домов самоуправления Риги:

пересмотром функционально необходимых для жилых домов участков земли, отчуждением и принудительным окончанием разделенного имущества;

разделом на реальные части земли, имеющейся в совместной собственности самоуправления государственного города Риги и физических и юридических лиц;

приватизацией и отчуждением жилых домов (их условных частей), квартир, художественных мастерских, нежилых помещений и одноквартирных домов;

правовой регистрацией недвижимого имущества в Рижском городском суде (по делам Земельной книги);

присоединением к составу записанного в Земельную книгу квартирного имущества условных частей участков земли;

администрированием законной платы за пользование землей, находящейся в собственности, владении или принадлежности самоуправления государственного города Риги;

юридической консультацией по вопросам приватизации и отчуждения квартирного имущества;

представлению в судах интересов самоуправления государственного города Риги;

отчуждению на открытых аукционах принадлежащих самоуправлению государственного города Риги неарендованных квартир (их условных частей), художественных мастерских, нежилых помещений, одноквартирных домов;

подготовкой решений Рижской думы.

Комиссия не может пожаловаться на недостаток работы:

необходим функциональный пересмотр земельных участков в 2758 зданиях (118 258 квартир!) общей площадью 714,19 гектара. По состоянию на 1 августа пересмотрели всего 463 га;

получено 346 заявлений о прекращении разделенной собственности,

проверено 10 974 анкеты владельцев квартир о начале процесса отчуждении земли;

комиссия приняла 215 решений о пересмотре/закреплении функционально необходимой для многоквартирных зданий участков земли;

для 59 многоквартирных домов определили функциональную площадь в 134,73 гектара.

– Почему же все идет столь медленно?

– Все должно быть зарегистрировано в Земельной книге, что нужно проверить вручную, – пояснила госпожа председатель.

Частные квартиры в не приватизированных домах

Подавляющее большинство квартир и домов в Риге стало собственностью их обитателей в соответствии с Законом о приватизации жилых домов государства и самоуправлений – 178 640. Вместе с тем есть еще 5631 не приватизированная квартира.

Что касается домовой собственности самоуправлений, то она приватизирована всего на неполные 57% – такова доля перешедших в собственность жильцов зданий. Кроме того, столица обладает 24 790 кооперативными квартирами – и неизмеримо большим количеством имущества в частных владениях, которые остаются за рамками нашего рассказа.

Собственность в нашей стране – дело непростое. Недаром в стране был принят специальный Закон о порядке ввода Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года, времени вступления в силу и применении имущественных прав и дел о наследстве. В связи с этим в I полугодии 2025 года только по Риге было разослано 114 330 счетов.

«В 2024 году мы получили 1 373 899 евро за пользование землей», – отчиталась глава приватизационной комиссии.

Разумеется, не всегда получается земельную тему решить миром, и потому Комиссия до конца 2025 года планирует участие в 192 судебных заседаниях. Как показывает практика, «во всех случаях решения суда для самоуправления государственного города Рига были благоприятны». Это стоит принять во внимание всем, кто пожелает бросить вызов мэрии.

Приглашение на «распродажу» недвижимости

До августа 2025 года на распродажах недвижимости Риги (не сданные ранее в аренду квартиры, мастерские художников, технические пространства домов и др.) было реализовано 2254 объекта. Желающие могут справиться о процессе на сайте комиссии rdzmpk.lv

Между прочим, последний ресурс предоставляет возможность жителям конкретных районов также выразить свои пожелания по поводу использования разных земельных участков: в частности, в Пурвциемсе, где я живу, прямо на подъездах жилых домов приклеили призыв высказывать свое мнение по территориям близ ул. Лиелвардес. Судя по всему, население активности не проявило – в отличие от заинтересованных застройщиков. И вот теперь прямо на опушке живописного леса растет некое огромное, уродливое нежилое здание. Люди, будьте бдительны!